1. módszer: válaszd ki a megfelelő pólót

Egy klasszikus, laza fazonú pamut póló a férfi szettekben is beválik, de nem csak. A férfi adidas pólók jól mutatnak farmer vagy melegítős jogger nadrág társaságában. A női ceruzaszoknyás outfitekhez is passzolnak: kösd meg a pólót derékban, és egészítsd ki a lookod minimalista tornacipővel vagy masszív sneakerrel. Egy női Nike póló jár a fejedben? A Longlseeve DF Pacer Crew vagy a klasszikus, fekete színű Nike Sportswear Essential Oversized jól fog passzolni mind a testhezálló leggingshez, mind a lenge pliszés szoknyához.

2. tipp: Szeresd a biciklis nadrágokat és a rövidnadrágokat

A ruhatáradból nem hiányozhatnak a laza pamut vagy poliészter rövidnadrágok és a testhezállóbb, biciklis nadrágok. Nézd meg a férfi Jordan rövidnadrágokat vagy ezeket a Nike-tól. A zsebekkel ellátott, fekete ESS FLC Shorts számos szettben feltalálja magát. Egészítsd ki egy hozzáillő kapucnis pulóverrel, vagy válassz egy sportos felsőt és egy kosaras sneakert. A Nike női rövidnadrágok, például a szürke Essential Shorts Women's jól fog mutatni hosszú zoknival, egyszínű body-val és sildes sapkával. Hagyod, hogy elcsábítson a Nike Training Pro 3'' Shorts? Kombináld egy rövidített fazonú felsővel és övtáskával, a felülre pedig kapj fel oversize fazonú, felhajtott ujjú pólót. A biciklis nadrág is jó választás lesz. A ’80-as és a ’90-es években Madonna és Diana hercegnő viselte, míg manapság leginkább Hailey Bieberen és a Kardashian nővéreken láthatjuk. Kombináld masszív sneakerrel és bő fazonú pulcsival vagy magas talpú cipővel, crop toppal és laza zakóval.

Forrás: jdsports.hu

3. mód: válassz fehér sneakert

Már nem meglepő, ha fehér lépőt kombinálsz hivatalos megjelenéssel: öltönnyel, ceruzaszoknyával vagy zakóval. A streetwear rajongók tudják, hogy a fehér sneaker egy olyan must have, amit mindennel lehet hordani. Egy melegítős jogger és egy crop top fehér Puma Mayze Classic WNS cipővel remekül fog mutatni. De felhúzhatod rövid denim szoknyához és egy basic pólóhoz vagy rövidnadrághoz és egy rövid fazonú pulcsihoz s. Beválna egy formálisabb szettben is? Igen! Mit szólsz a Nike Air Max 90 GTX lépőhöz, amivel kiegészítheted a chino nadrágból és ingből álló outfited? Hagyod, hogy elcsábítson a Fila Disruptor női fehér sneaker, amivel megtörheted a testhezálló little black dress-ből és a vállán átdobott övtáskából álló szetted?