Hirdetés 19 perce

A kereskedelemben helyezkednél el Ózdon vagy környékén? Íme néhány opció, amelyekből válogathatsz!

A kereskedelem mindig is bővelkedett a változatos álláslehetőségekben, és ez manapság sincs másként. Mutatjuk, melyek azok a pozíciók, amikkel Ózd és a környékbeli városok álláskínálataiban is időről időre találkozhatnak az álláskeresők, valamint összefoglaljuk ezen munkakörök legfontosabb jellemzőit, gyakori követelményeit is!

PR cikk PR cikk

Forrás: Freepik.com

Benzinkúti dolgozó Benzinkúti, eladó munka gyakran fordul elő az ózdi álláskínálatban. Erről tanúskodik a régió álláspiacával foglalkozó OzdAllas.hu weboldala is, ahol már több alkalommal elérhetőek voltak ilyen jellegű hirdetések, méghozzá a benzinkúti dolgozó címszó alatt. A feladatkört tekintve ezen állások jól körhatárolható tevékenységekkel járnak. A benzinkúti dolgozók feladata például a vásárlók szakszerű kiszolgálása, az üzlet belső és külső területeinek rendben tartása, az árufeltöltés, az árurendelés leadása, valamint a pénztárkezelés és a fizettetés is. Jellemzője a pozíciónak, hogy a munkavégzés nappalos és éjszakás műszakokban történik, vagyis nagyfokú rugalmasság szükséges a munkakör betöltéséhez. Általános elvárás lehet továbbá a vevőközpontú hozzáállás, a megbízhatóság és az alaposság is. Látható ugyanakkor, hogy a követelmények sokkal inkább a személyes tulajdonságra és a hozzáállásra vonatkoznak, mintsem a képzettségre vagy a tapasztalatokra. Ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy a benzinkúti dolgozói pozíciók az álláskeresők széles skálája számára lehetnek elérhetőek! Árufeltöltő Árufeltöltőként jellemzően nagyobb áruházakban és üzletekben adódhat lehetőség elhelyezkedni. A feladatok gerincét természetesen maga az árufeltöltés, azaz az áruk kipakolása, polcokon történő elhelyezése jelenti. Ezenkívül az árufeltöltőknek tevékeny szerepet kell vállalniuk a beérkező áruk átvételében, megszámolásában és minőségi ellenőrzésében, aminek során, ha hibákat találnak, azt jelenteniük kell a feletteseiknek. A mindennapok egyik meghatározó teendője a termékek árazása, valamint a promóciók megfelelő jelölése is. Fokozottan ügyelniük kell továbbá a polcképekre, illetve arra, hogy lejárati idők alapján forgassák a termékeket. Nem utolsósorban pedig fontos feladatok hárulnak rájuk a leltározások alkalmával is, ahol a számolási és az adminisztrációs teendőkből egyaránt ki kell venniük a részüket. A széleskörű elérhetőség ez esetben is elmondható, hisz a belépési követelmények az árufeltöltői munkák kapcsán sem teljesíthetetlenek. A terhelésből, a többműszakos munkavégzésből és a pakolós feladatokból adódóan viszont jó fizikai állóképességre mindenképpen szükség lesz a helytálláshoz!

Értékesítő A kereskedelmen belül egy nagy halmazt alkotnak az értékesítői állások is, amelyek rendkívül változatos termékekhez és szolgáltatásokhoz kötődően érhetőek el, akár Ózdon vagy környékén is. A feladatok ugyanakkor szinte minden esetben mutatnak bizonyos hasonlóságokat, magában foglalva az adott termék/szolgáltatás átfogó bemutatását, a potenciális ügyfelek felkutatását és megszólítását, a meglévőkkel való kapcsolattartást, valamint magát az értékesítést és a szerződéskötést. Általában az értékesítői állások középfokú végzettséget várnak el a pályázóktól, ugyanakkor annak kereskedelmi relevanciája nem követelmény. Sokkal inkább elvárás, hogy a pályázó megnyerő fellépéssel, kiváló kommunikációs- és tárgyalási képességekkel rendelkezzen, továbbá nagyfokú kitartás jellemezze, hisz az értékesítői szakmában a sikerek nem egyik napról a másikra jönnek.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!