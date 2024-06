Tűzoltók lepték el a minap a Paks II. Zrt. egyik telephelyét, az építési terület közvetlen szomszédságában lévő mozdonyszínt. Határozott, rövid parancsszavakat követve profin, összehangoltan intézkedtek, s igen rövid idő alatt felszámolták a szimulált káreseményt.

Három egymást követő héten tartottak szituációs gyakorlatot a Paks II. projekt területén a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egységei. Az első alkalommal a szimuláció szerint a 22/11 kV-os transzformátorállomás 3. számú transzformátoránál egy tömítőgyűrű meghibásodása miatt csepegő olaj, második és a harmadik esetben zárlat okozott tüzet. A tűz helyét mindhárom esetben villogó fények és zászlók jelképezték, a transzformátorállomás pedig a gyakorlat idején természetesen nem volt feszültség alatt. Az imitált lángokat egy-egy vízsugárral oltották el a szakemberek. A beavatkozó állomány a feltételezett káresetek felszámolását a valós helyzetekben használt védőfelszerelésben, teljes légzésvédelem mellett végezte el.

Forrás: Paks II.

Alkalmanként tíz-tíz tűzoltó, azaz összesen harmincan vettek részt a gyakorlaton. A gyakorlatok célja az volt, hogy a feltételezett káresemény modellezésekor az állomány tagjai – megtapasztalva a létesítmény jellegéből adódó tűzoltástaktikai sajátosságokat – helyismeretre tegyenek szert, ami egy esetleges valódi káresemény során nélkülözhetetlen.

Forrás: Paks II.

Ugyanezt a célt szolgálja az a negyedévente szervezett területbejárás is, amelyen a paksi hivatásos tűzoltók mellett a Paksi Atomerőmű tűzoltói is részt vesznek. A Paks II. Atomerőmű építési területén ennek keretében legutóbb összesen több mint ötven tűzoltó fordult meg több turnusban. A negyedéves területbejárások mellett időszakosan úgynevezett parancsnoki ellenőrző gyakorlatot is tartanak a tűzoltók – volt már ilyen többek között az Erőmű-beruházási Központban. Ennek célja szintén az, hogy a tűzoltók felkészüljenek egy esetleges veszélyhelyzetre és a mentési munkát segítsék a helyismerettel.