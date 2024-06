A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói előtt számos ösztöndíj- és támogatási lehetőség nyitott, nemcsak a felvételiző diákoknak, hanem a felsőbb éveseknek egyaránt. A kollégiumi díjtámogatás ingyen lakhatást biztosít, a Rektori Ösztöndíj akár 150 ezer forint összegben támogatja a hallgatókat 4 féléven keresztül, a pécsi orvosin újdonságként futó Sportolói Ösztöndíj pedig ingyenes konditerem-használattal, masszázzsal és közösségi programokkal is várja az egyetemistákat.

A 2024-es felvételi eljárás során is rengetegen adták be jelentkezésüket Magyarország felsőoktatási intézményeibe: 120 990-en szeretnének egyetemre menni, ami bár kevesebb a tavalyi 126 449 főnél, de így is jóval több az előző évekhez képest – írta az Eduline.

A Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők száma az országos változásokhoz hasonlóan csökkent, az első helyes jelentkezések terén viszont egy helyet javítva tavalyi pozícióján, immár a negyedik legnépszerűbb hazai felsőoktatási intézmény.

Pécsi gyógyszerészhallgatók végzik laborgyakorlatukat a PTE Gyógyszerésztudományi Karán

Fotó: Kalmár Lajos

A PTE Általános Orvostudományi Kar általános orvos-, fogorvos- és biotechnológia szakán is nőtt az első helyes jelentkezők száma: az általános orvos szakra 20-szal, a fogorvos szakra 18-cal, a biotechnológus képzésre 1-gyel többen jelentkeztek, mint tavaly

– nyilatkozta dr. Duga Zsófia, a PTE ÁOK Marketing és Kommunikációs Osztály vezetője.

Nagyban hozzájárulnak ehhez a pécsi orvosi figyelemre méltó ösztöndíjai is, melyeket most, a felsőoktatási sorrendmódosítási határidő közeledtével különösen fontos mérlegelni. Nagy segítség sok pécsi hallgatónak a kollégiumi díjtámogatás, amely kiterjed minden olyan jelentkezőre, akik a 2024-es felvételi eljárás során első helyen jelölték meg a pécsi orvosi és pécsi gyógyszerész valamely szakját (általános orvos, gyógyszerész, fogorvos és biotechnológus szak), felvételt nyertek és a kollégiumi pályázatukat is sikeresen elfogadták. Továbbá az egyetem azt a lehetőséget is biztosítja, hogy ha a tanterv szerint halad a hallgató, a későbbi éveiben is ingyenesen lakhat a PTE kollégiumaiban, sikeres pályázat esetében.