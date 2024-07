Tizenöt ország nukleáris szakemberei sereglettek össze annak az ötnapos konferenciának a nyitónapján, amit az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynöksége Bécsben rendezett. Több kulcsfontosságú kérdés, a szakemberképzés, a tudásmegosztás és a humánerőforrás-menedzsment terítékre került, a résztvevők megismerhették az egyes atomerőművekben alkalmazott módszereket, köztük a Paks II. Zrt. gyakorlatát. Griljov Róbert, a társaság ügyvezető igazgatója beszélt arról, milyen válaszai vannak a cégnek a humánerőforrás-menedzsment és a szakemberképzés területén felmerülő kihívásokra.

Mint elhangzott, a Paks II. Zrt. több képzési programot is kínál az atomenergia iránt érdeklődőknek. Középiskolások és felsőoktatásban részt vevők számára ösztöndíjprogramot, egyetemistáknak szakmai gyakorlatot, részmunkaidős állást kínál a társaság. Szó esett a társaságnál fejlesztett, folyamatosan bővülő tudásbázisról is, amelynek online platformján publikációk, cikkek, előadások, kurzusok keretében oszthatják meg egymással tudásukat a munkatársak. Ez a platform ad helyet a belső, szakmai, vizsgával záruló képzéseknek is, úgymint a nukleáris biztonsági kultúrával kapcsolatos oktatás vagy éppen a munkavédelem, környezetvédelem, fenntarthatóság témájában indított képzések.

Az igazgató kitért arra, hogy az Európai Bizottság 2017-es döntése értelmében jogilag és funkcionálisan el kellett különíteni a négy blokkot üzemeltető MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-t és a két új egységet építő Paks II. Zrt.-t – ezt a döntést figyelembe véve kell gondoskodni a megfelelő személyzetről. Griljov Róbert kiemelte, hogy a két társaság közösen finanszírozza az iparági középfokú oktatás fontos bázisának számító ESZI Energetikai Technikum és Kollégiumot, beszélt a 2019 óta tartó egyetemi együttműködésről és bemutatta a cég által kínált életpályamodellt is.

Paks II.-nek is támaszkodnia kell az üzemelő blokkokon szerzett több mint negyven év tapasztalatra, és legalább ugyanilyen lényeges, hogy kapcsolódjunk a nemzetközi nukleáris színtérhez. Ez utóbbi miatt is fontos számunkra ez a most megrendezett szimpózium.

– mondta el Griljov Róbert, hozzátéve: úgy látja, hogy az iparág világszerte ugyanazokkal a kihívásokkal szembesül.