Értékvesztés

Ez az a kategória, ahol minél régebbi egy autó, jellemzően annál jobban teljesít. Az értékvesztés kiszámításához ismernünk kell a jelenlegi vásárlási értéket, melyből aztán kivonjuk a – például 10 évvel – későbbi várható eladási árat. Minél öregebb az autó, általában annál alacsonyabb a vásárlási értéke, melyből értelemszerűen kevesebbet tud évente veszíteni, így ha az alacsonyabb értékvesztés fontos nekünk, érdemes minél régebbi autót vásárolni.

Javítási, karbantartási költségek

Ezt a témát már több szempontból is vizsgálhatjuk. Az újabb autók – különösen az elektromos vagy hibrid modellek – egyes alkatrészeit azok meghibásodása esetén gyakran jelentős összegekért tudjuk csak kicserélni, hiszen azok megvásárlása és beszerelése is igen költséges lehet. Persze erre ritkábban kerül sor, hiszen az első években általában csak a kötelező szervizen kell megjelennünk. Egy új autóra ráadásul gyakran vállal a gyártó bizonyos ideig garanciát, ami a rendszeres karbantartás mellett az esetleges meghibásodások javítását is magában foglalhatja.

Egy régi alkatrészt sokszor olcsóbban is megkapunk, ez az előny azonban elveszhet akkor, ha autónk gyakran szorul javításra. Minél régebbi egy gépjármű, annál jobban elhasználódnak, kopnak az egyes részei: ha sokat használjuk, akkor azért, de ha folyton a garázsban áll, akkor éppen emiatt. Meghibásodhat a motor, az akkumulátor, a sebességváltó vagy éppen a fékrendszer, a gyakori javítás pedig természetesen többszöri kiadással is együtt jár.

A költségeinket növelheti az is, hogy egy idősebb autó esetében felmerülhet az alkatrészek hiányának problematikája is: ha az adott járművet már régóta nem gyártják, lehet, hogy csak nagy nehézségek árán jutunk hozzá a szükséges tartozékhoz. Ha pedig figyelembe vesszük azt, hogy autónk az idő előrehaladtával mennyit veszít az értékéből, lehetséges, hogy idővel aránytalan kiadásokra kell számítanunk.

Üzemanyag-fogyasztás

Ebben a kategóriában nagyon sok múlik a vezetési stíluson és az adott autó tulajdonságain, általánosságban azonban elmondható, hogy az újabb modellek a folyamatos fejlesztéseknek, új technológiáknak – például a start-stop automatikának – köszönhetően kevesebbet fogyasztanak – különösen az elektromos és hibrid autók.