Szerinted ki a legnagyobb szurkolód?

A hétéves kislányom! Nagyon rutinos szurkoló. A szegedi Európa-bajnokságon levideózták nekem, hogy amikor döntőt lapátoltam, hogy szurkolt. Utána napokig beszélt róla, hogy anya nyert.

Neked fontos, hogy a hétköznapokban is érezd az emberek támogatását?

Persze, hogy fontos. Most, Párizsra készülve, úton-útfélen kapok biztató szavakat vadidegenektől. Az edzőpályán a stégről bekiabálnak, hogy szurkolunk neked! A boltban leszólítanak. Érdekes, hogy eddig mindig a nagyversenyek után, például egy olimpiát követően volt ilyen. Most ez a fajta figyelmesség már most körbevesz, és jólesik. Mindig jó, amikor kapok egy-két pozitív mondatot, ilyenkor érzem, hogy ebben a felkészülésben nem vagyok egyedül...

Abba belegondoltál már, hogy az eredményeiddel hitet, erőt adsz másoknak?

Nem szoktam erre gondolni, de amikor találkozom a jelenséggel, mindig rácsodálkozom. Olyankor mindig felteszem a kérdést: ki vagyok én, hogy ilyen hatással vagyok valakire? Sokszor megállítanak az utcán, idéznek nyilatkozataimból. Tudni kell, hogy például a médiaszereplések azok mind-mind a komfortzónámon kívüli történeteknek számítanak. Az én világom a vízen van. Amikor ezeket a visszacsatolásokat kapom, mindig megállapítom: érdemes időnként hátrahagyni a komfortot.

Mit jelent számodra a siker?

Egyszerű dolgokat fogok mondani. A sikert nem győzelmekhez és érmekhez kötöm elsősorban. Nekem ebbe a kategóriába beletartozik minden, amit egy-egy felkészülés során úgy élek meg, hogy a lehető legjobban kihoztam magamból, mindazt, ami bennem van. Egy olyan edzésnap, amikor nincs nagy kedvem vízre szállni, de aztán a végén mégis összejön egy jó pálya, az is siker.

Te vágytál arra, hogy népszerű sportoló légy?

Én elsősorban magamnak való ember vagyok. Sose vágytam arra, hogy megismerjenek. Sosem érdekelt az ismertséggel együtt járó világ. Magyarországon, ha valaki népszerű, hamar megpróbálják celebként kezelni, az meg egyenesen távol áll tőlem. Amire vágytam és vágyom, az az, hogyha az elvégzett munka eredményét elismerik.