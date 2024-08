A nyeregben ülve nem korlátoznak minket a dugók, nem jelent problémát a parkolás, és még egészséges is, ha a napi rutin útjaink során kicsit megmozgatjuk magunkat a bringával. Ráadásul a közösségi kerékpárbérlő megoldásokkal már nem is kell magunknak biciklivel rendelkeznünk, anélkül is élvezhetjük ennek minden előnyét.

Mindezek köszönhetően mára olyannyira a mindennapjaink részévé vált a biciklizés, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, a nyeregben semmi baj nem történhet velünk. Sajnos azonban a statisztikák nem ezt mutatják. A kerékpározásnak is megvannak a maga veszélyei, amelyekre érdemes felkészülnünk, hogy kétkeréken is biztonsággal közlekedhessünk nap mint nap.

Milyen gyakoriak a biciklis balesetek?

Hogy mekkora problémáról van szó, azt jól mutatják a baleseti statisztikák. Az Európai Unióban például évek óta 10% körül mozog a biciklis balesetek aránya a közúti balesetek között, és ezekben nagyjából 2 000 ember veszíti életét évente.

Elgondolkodtató, hogy az Európai Bizottság adatai szerint az elmúlt években a halálos kimenetelű balesetek száma a 15–19 évesek körében emelkedett. Ezért különösen fontos felhívnunk a tinédzserek figyelmét a biztonságos kerékpározás szabályaira.

Az EU-ban összesen 1 millió lakosra 4,4 halálos áldozat jut átlagosan a biciklis baleseteket tekintve. Magyarország sajnos ebben a tekintetben jóval rosszabbul áll az uniós átlaghoz képest: nálunk ez a szám 5,8, amivel az európai közösség hatodik legrosszabb eredményét hoztuk.

De nem kell csupán a végzetes esetekre gondolnunk, érdemes megnézni, mennyi kerékpáros baleset történik Magyarországon általában. A KSH adatai szerint évente mintegy 1 500 balesetet okoznak idehaza kerékpárosok, és az is kiderül ebből a kimutatásból, melyek a legveszélyesebb időszakai az évnek.



Forrás: Kerékpáros balesetek Magyarországon, havi bontásban (2023), KSH

Az ábrán jól látszik, hogy a nyári hónapokban történik a legtöbb biciklis baleset. Ez önmagában nem is meglepő, hiszen ilyenkor nyeregbe pattannak azok is, akik az év nagy részében nem kerekeznek, de egy tó körüli kerékpártúra vagy a nyaralás során a szálláson bérelhető bicikli őket is kicsábítja. Sajnos Tolna vármegye sem mentes az ilyen esetektől, a közelmúltban itt is történt egy végzetes kerékpáros baleset.