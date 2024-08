Milyen tápanyagokra van fokozott szükség?

A vegán életmód vitán felül rendkívül egészséges, tény azonban az is, hogy bizonyos tápanyagokat elsősorban állati eredetű ételekkel tudunk bevinni a szervezetünkbe. Mivel erről lemondunk, fokozottan ügyelnünk kell arra, hogy táplálékkiegészítőkkel pótoljuk őket.

A B12-vitamin például elsősorban a sertés- és marhamájban, a heringben, a tejtermékekben és a tojásban található meg, természetes nem-állati forrása pedig nem létezik. Ez a vitamin elengedhetetlen az agy és a központi idegrendszer megfelelő működéséhez, muszáj tehát külön készítményként szednünk.

A D-vitamint ugyan a szervezetünk napfény hatására képes előállítani, télen és ősszel külső forrást kell igénybe vennünk. Ismét csak egy olyan vitaminról van szó, ami elsősorban hallal, májjal és tojással pótolható, vegánként tehát más megoldás után kell néznünk. A D-vitamin hiánya negatív hatással van a csontokra és az izmokra is. A két említett vitaminon kívül a vas és a kalcium külső pótlásáról is gondoskodnunk kell.

Miért fontos, hogy vegán legyen a vitamin?

Ahogy már említettük, a vegán életmód nem csupán annyit jelent, hogy nem eszünk húst és más állati eredetű ételeket. Az is hozzátartozik, hogy kerülünk minden olyan terméket, ami nem etikus forrásból származik, és nem vásárolunk olyan cégtől, ami kihasználja az állatokat. Ezzel azonban sajnos meglehetősen leszűkülnek a lehetőségeink, mert a legtöbb vitamingyártó nem ilyen szempontok szerint állítja elő a termékét.

Mivel idehaza és világszerte is egyre többen követik a vegán életmódot, sok cég felfedezte magának a piacot, és kifejezetten vegán vitaminok gyártására rendezkedett be. Az ilyen multivitaminok egyetlen készítményben tartalmazzák mindazokat a vitaminokat és ásványi anyagokat, melyeket vegánként muszáj pótolnunk.

A legtöbb vegán vitamin tehát tartalmaz többek között B2-, B12-, A-, D-, C-, B6- és B12-vitamint, illetve jellemzően sok cink, vas és szelén is megtalálható bennük. Ezek a hatóanyagok többféleképpen is segítik az egészségünk megőrzését és azt, hogy kiváló erőnlétnek örvendhessünk. A kalcium, a cink és a magnézium például a csontok megerősítését szolgálják, míg az E- és a C-vitaminnak remek antioxidáns hatása van.