Már második alkalommal indítjuk útjára a Pályaválasztási Roadshow-t, azaz a vármegye hat városának központi részére kitelepülve mutatkozik be a Centrumunkhoz tartozó nyolc iskola. Minden városban, az ott működő intézmény(ek) lesznek a „főszereplők”. Érdekes, interaktív szakmabemutatókkal, és sok hasznos információval várunk minden kedves érdeklődőt. A sor várhatóan Tamásiban indul szeptember 26-án, és Dunaföldváron zárul október 18-án. Érdemes követni Centrumunk és az iskolák Facebook oldalait további információkért!

Az intézményi nyílt napok pedig továbbra is lehetőséget jelentenek arra, hogy a látogatók tájékozódjanak a szakképzésről, bepillantást nyerjenek egy-egy iskolánk mindennapjaiba. Ez többnyire azt is jelenti, hogy a tanműhelyekben megnézhetik, hogyan dolgoznak a tanulók, kérdezhetnek tőlük és az oktatóktól az adott ágazatról, szakmákról, az oktatás módjáról, az iskoláról. Ugyanakkor bizonyos dolgokat ki is próbálhatnak, hiszen az intézmények rendszerint a pályaorientációt segítő interaktív foglalkozásokkal készülnek ezekre az alkalmakra. Az érdeklődők beülhetnek egy-egy közismereti órára is, hogy megnézzék, hogyan zajlik az adott tantárgy oktatása.

Érdemes ellátogatni ezekre az eseményekre, mert sok információt adnak a szakképzésről, segíthetik eldönteni, milyen irányban folytassa tanulmányait a gyermek.

Jöjjenek ki a show-ra, vagy nézzenek be hozzánk! Szeretettel várjuk Önöket!