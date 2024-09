Tóth Dániel, Gépjármű mechatronikai technikus, 13. osztály

„Kiskorom óta érdekeltek az autók, a felépítésük, ezért választottam ezt az irányt. Szeretem, hogy a munka változatos, nincs két egyforma autó, két egyforma probléma, mindig más-más megoldást kell találni. A gyakorlati helyünkön a gépjármű szerelés több részén, a személygépjármű, a tehergépjármű, a gumi, valamint a hibrid technológiák szervizelése terén is kipróbálhatjuk magunkat. Ha levizsgáztam, szeretnék elvégezi egy a szakmámra épülő alternatív járműhajtási képzést is, azt követően pedig a terveim szerint villamos mérnöki szakra jelentkezem, és felsőfokú tanulmányaim során is főleg gépjárművekkel szeretnék majd foglalkozni.”