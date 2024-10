Ismét hazánk volt a házigazdája a European Utility Requirements (EUR) szervezet tanácskozásának. A szakmai tömörüléshez 2012-ben csatlakozott a Paks II. Zrt. annak érdekében, hogy a hazai nukleáris szakértők hozzáférjenek ahhoz az európai tudáshoz, ami meghatározza, milyen atomerőművet szabad és kell engedélyeztetni Európában.

Ez az egységesített követelményrendszer segítséget nyújt az atomerőmű-építés engedélyeztetésének egyszerűsítésében, illetve lehetővé teszi, hogy az unióban mindenkire ugyanazok a követelmények vonatkozzanak

– húzta alá Pásztor Imre, a Paks II. Zrt. műszaki főmérnöke, az EUR irányító szervezetének tagja. A szakember hozzátette: az EUR kapcsolatot tart azokkal a szakmai szervezetekkel – többek közt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel és a nyugat-európai hatóságokat tömörítő WENRA-val –, amelyek Európa- és világszerte fejlesztik a nukleáris iparra vonatkozó követelményrendszereket, ezeket szintetizálja és egységes formába öntve bocsátja az atomerőmű-fejlesztő cégek rendelkezésére. A folyamatos munka eredményeként összegyűjtött tapasztalatokat a Paks II. beruházásban is hasznosítják. A szervezet előtti legnagyobb kihívás most a követelményrendszer frissítése, aminek egyik legfontosabb célja, hogy alkalmas legyen az új típusú, ún. kis moduláris reaktor tervek értékelésére is. Ez a munka előreláthatólag 2026-ig tart, ekkor fogja a szervezet hivatalosan közzétenni a dokumentum immáron hatodik, F revízióját.

A nukleáris iparba belépő fiatalok számára komoly lehetőség, hogy ilyen nemzetközi szervezetben dolgozhatnak és képezhetik magukat. Ez azért is fontos, mert egy atomerőmű olyan komplex létesítmény, amihez hasonló talán egyik iparágban sincsen, és a létesítés folyamán szinte nincs olyan műszaki döntés, aminek ne lenne kihatása a nukleáris biztonságra

– hangsúlyozta Pásztor Imre. Hozzátette, hogy egyre több nem európai cég érdeklődik az európai atomerőmű-üzemeltetők munkája iránt, legutóbb az ESKOM dél-afrikai nagy áramszolgáltató lépett be megfigyelőként az EUR-ba, de ugyanilyen tagja a szervezetnek a dél-koreai KHNP és a japán TEPCO vállalat is.