Apáczai Csere János Technikum: egyedülálló tanulási lehetőségek a vármegyében

Pápa Márk, Közlekedés és szállítmányozás ágazat, 11. évfolyam

„Kiskorom óta érdekel a vasút világa, és egy pályaorientációs napon tudtam meg, hogy a Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikumban is folytathatok tanulmányokat ezen a területen. Az előző tanév végén zárult az ágazati alapoktatásunk, most a Vasútforgalmi szolgálattevő technikus szakmában folytatom a tanulást. Hetente már két napot töltünk a MÁV dombóvári telephelyén, ahol nagyon jól érzem magam. A szakirányú tantárgyaink közül pedig a vasútföldrajz a kedvencem, nem véletlenül, a földrajzot korábban is nagyon szerettem. Ha befejeztem a technikumi képzést, szeretnék közlekedésmérnöki tanulmányokat folytatni, és mindenképpen a MÁV-nál szeretnék majd elhelyezkedni, karriert építeni.”