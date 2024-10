Családi kombit is kínál elektromos hajtással az MG, az MG5 akár 1367 liternyi csomagot is elnyel, 500 kilogramm vonatatókapacitással rendelkezik, és képes a kétirányú töltésre is.

Az MG Nyitrai autószalon megnyitóján leplezték le a márka új kompaktját, az MG3 Hybrid+ modellt, amely tágas belső terével, agilis, sportos karakterével hoz új színt a hazai autópiacra. A 195 lóerős teljesítményű hibrid 60 km/h-ás tempóig képes teljesen elektromosan közlekedni, 8 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, a csomagtere pedig akár 938 literre is bővíthető.

A piaci siker egyik titka az elérhető ár, az MG modellek közös jellemzője, hogy remek ár-érték arányt kínálnak. A gazdag alapfelszereléssel startoló MG ZS már 6 999 000 forinttól elérhető, az MG3 Hybrid+ 8 299 000 Ft-tól kapható, és a tágas, 258 lóerős MG EHS Plug-in Hybrid is 11 450 000 forintos kedvezményes ártól indul. Az MG Nyitrai autószalonban a roppant gazdag hazai MG készlet teljes egészében elérhető, az ügyfelek több mint száz autóból választhatnak, amelyeket nagyon rövid határidővel átvehetnek.

Újragondolva, újratöltve, újjászületve – mondja a márka szlogenje, és ez a folyamat nem áll le a jövőben sem. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az MG hamarosan újabb modellekkel jelenik meg a magyar piacon is, emiatt – és a folyamatosan megújuló akciók miatt is –, érdemes az mgnyitrai.hu oldalon nyomon követni az MG és a Nyitrai Autóház legfrissebb híreit.