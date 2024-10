Bodony Lara

Forrás: Tolna Vármegyei SZC

Bodony Lara, Kereskedelem ágazat, 12. évfolyam „Azért jelentkeztem a Bezerédj István Technikumba, mert sok jót hallottunk róla, és családi vállalkozásunk miatt a kereskedelem területén szerettem volna tanulmányokat folytatni. Fontos szempont volt, hogy érettségit és szakmát is tudjak szerezni. Jó döntés volt, az iskolában jó a közösség, és jók a tanáraink, a duális partnereknél pedig a gyakorlatban is használhatjuk, kipróbálhatjuk azt az elméleti tudást, amelyre az osztálytermekben tettünk szert. A középiskola elvégzése után szeretnék felsőfokú tanulmányokat folytatni marketing területen.”

A technikumunk által képviselt gazdasági területen mindig szükség volt, és ma is szükség van jó szakemberekre. Így aki oktatott szakmáink közül választ, az jó eséllyel megtalálja majd a helyét a munkaerőpiacon és boldogulását az életben.

Krausz Noel

Forrás: Tolna Vármegyei SZC

Krausz Noel, Közlekedés és szállítmányozás ágazat, 11. évfolyam „Mindig is érdekeltek a kamionok, repülőgépek, aztán amikor a pályaválasztás elé kerültem, több pályaorientációs rendezvényen is részt vettünk, és a családommal a Bezerédj István Technikum és a Logisztikai technikus szakma mellett döntöttünk. A tantárgyaink közül a logisztika, valamint a közlekedési ismeretek állnak hozzám a legközelebb. Azt még nem tudom, hogy a középiskola után felsőfokon folytatom-e a tanulást, de az biztos, hogy a szakmámban szeretnék majd elhelyezkedni.”

Nagyobb részt ötéves, érettségit és technikusi szintű szakmai végzettséget is adó képzéseinkre várjuk a jelentkezéseket a 2025/2026-os tanévre a Kereskedelem, a Közlekedés és szállítmányozás, valamint a Gazdálkodás és menedzsment ágazatokban. Fontos, hogy a technikumi képzést választók számára, ha sikeresen végeznek, nyitott lesz az út a felsőoktatás irányába, sőt a szakirányban tovább tanulva előnyben is részesülhetnek a felvételi során. Arról nem is beszélve, hogy már egy szakmával a kezükben, és olyan ismeretek birtokában vághatnak neki a továbbtanulásnak, amelyek szilárd alapokat jelentenek majd. Hároméves szakképző iskolai képzést, hagyományainknak megfelelően a Kereskedelem ágazatban tervezünk indítani Kereskedelmi értékesítő szakmai kimenettel.