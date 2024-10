Balla Annamária, 12. évfolyam, Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Azért választottam a Perczel Mór Technikumot és a Gazdaság és menedzsment ágazatot, mert a nagynéném is ebbe a suliba járt gazdasági képzésre, és ajánlotta. Azt is látom, hogy ezen a területen keresettek és anyagilag is megbecsültek a jó szakemberek. Nem könnyű jól teljesíteni, de ha valaki figyel az órákon, és tanul, meg lehet szerezni a szakmát. Én közgazdasági irányban szeretnék majd továbbtanulni a Zalaegerszegi egyetemen. Azoknak ajánlanám ezt az irányt, akik jók matematikából, és érdeklődnek a gazdaság világa iránt – nekem is ezért javasolta annak idején a nagynéném.