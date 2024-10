A színvonalas oktatás biztosításához kiváló oktatói gárda mellett teljesen megújult Hunyadi utcai épületünkben a vármegyében egyedülálló infrastruktúra is rendelkezésünkre áll. A legmodernebb technikát képviselő eszközökkel felszerelt tankonyhával, tanétteremmel, két cukrászati tanműhellyel rendelkezünk, ahol ágazati alapoktatásban részesülnek tanulóink. Korszerű berendezések, eszközök és bútorzat, modern informatikatermek, interaktív táblák, valamint egy jól felszerelt könyvtár segítik a tanulni vágyókat az ismeretszerzésben. Diákjaink esztétikus, komfortos környezetben folytathatják tanulmányaikat. Arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a tanórák közötti időt is tartalmasan, minél jobb körülmények között tudják eltölteni. Az udvaron kondiparkot alakítottunk ki, több sporteszközt is beszereztünk, gyarapítottuk a padok számát, valamint napvitorlákat, pavilont telepíttettünk. Azon is dolgozunk – ökoiskolaként is –, hogy a lehető legzöldebb környezet vegye körül épületünket.