1. Használjunk okos tárolási megoldásokat

Az előszoba és a folyosók gyakran igen szűk helyiségek, ahol minden centiméter számít. Ennek ellenére célszerű itt tárolni a cipőket és a kabátokat, de számos egyéb apróságot is a napszemüvegtől kezdve a kocsikulcsokig. Ahhoz, hogy mindennek meglegyen a maga helye, érdemes kialakítani egy jól átgondolt tárolórendszert: jó megoldás itt a padlótól a plafonig érő beépített szekrény vagy egy polcrendszer is attól függően, hogy mekkora hely áll rendelkezésünkre.

A cipők számára célszerű egy zárható, azonban jól átlátható tárolót kialakítani, ha pedig a kabátok a szekrényben túl sok helyet foglalnának el, a rendszeresen használt darabokat a falra szerelt kampókon is kényelmesen tárolhatjuk. A nagyobb tárgyak, ruhák mellett gondoskodjunk az apróságok elhelyezéséről is: a kulcsok, levelek számára rendszeresítsünk egy szép kosarat, fúrjunk fel néhány akasztót, így induláskor mindent azonnal megtalálhatunk.

2. Gondoskodjunk ülőhelyről

Az előszoba természetesen nem a nagy beszélgetések helyszíne, a cipők le- és felvételét azonban jelentősen megkönnyítheti az, ha néhány pillanatra leülhetünk valahova. Ha nagyon szűkös a hely, akár egy lehajtható széket is választhatunk, de jó ötlet lehet az is, ha egy alacsony, padként is funkcionáló tárolódobozt helyezünk el itt, melyben helyet kaphatnak a sálak, a kesztyűk és a táskák is.

3. A világításról se feledkezzünk meg

A nappaliban vagy a hálóban természetesen fontos szerepe van a hangulatvilágításnak, az előszobában azonban a funkcionalitáson van a hangsúly. Itt mindenképpen érdemes erősebb, hidegebb fényű izzókat választani, melyek jól megvilágítják a teret, hiszen indulás előtt itt vetünk egy utolsó pillantást a tükörbe, itt láthatjuk az összhatást, amit öltözékünk a kabáttal és a cipővel együtt nyújt. Ha innen nyílik a fürdőszoba, jó ötlet lehet egy visszafogottabb, melegebb fényű lámpát is beszerezni, mivel esténként már kellemetlen érzés lehet a díszkivilágítás, gondoljuk meg tehát alaposan, hogy pontosan mire is használjuk ezt a helyiséget.