Pfeifer Zsüliett, Kereskedelmi értékesítő, 10. évfolyam

Diákmunkásként volt alkalmam kipróbálni magam a kereskedelem területén, és megtetszett. Korábban a Vályi Péter Szakképző Iskolában már szereztem egy szakács szakmát, és tudtam, hogy ugyanitt kereskedelmi értékesítő szakmát is szerezhetek. A 9. osztályban megtanultuk az alapokat, például a pénztárgép, az önkiszolgáló kassza használatát, valamint, hogy hogyan kell a vevőkkel kapcsolatot teremteni. Most 10. osztályosként már a duális képzőhelyünkön a gyakorlatban is használhatjuk azt a tudást, amelyet megszereztünk, és persze a munka során is tovább fejlődünk. A szakmát azoknak ajánlom, akik szeretik a szellemi és fizikai munkát is, az iskolát pedig bárkinek jó szívvel tudom javasolni.