Egy gyár sikertörténete

A Samsonite szekszárdi gyára lenyűgöző eredményeket ért el az elmúlt időszakban. A vállalat 2023-ban látványos termelékenység-növekedést, és ezzel együtt 46 százalékos árbevétel-növekedést tudhatott magáénak. Ez az előrelépés nem maradt észrevétlen: míg 2022-ben a Samsonite a 11. helyen állt a Tolna vármegyei adózók rangsorában, addig 2023-ban már az előkelő 5. helyet szerezte meg. Pataki Zoltán igazgató 2022-ben vette át a szekszárdi gyár vezetését, a felívelés tehát tervei megvalósulását is jelenti.

Fotó: Makovics Kornél

Lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy ez a siker a gyártási kapacitás jelentős bővítésének köszönhető, ami járulékos eredményként magával hozta új munkahelyek teremtését is. A Samsonite kiemelt figyelmet fordít az új kollégák beilleszkedésére, és egy olyan emberközpontú vállalati kultúra kialakítására, ami a társadalmi felelősségvállalást is előtérbe helyezi. Ennek egyik kézzelfogható példája a 2023-ban és 2024-ben is megrendezett „Tisztítsd meg a környéket!” nap, amelyen a vállalat dolgozói – legutóbb Belgiumból érkezett munkatársakkal együtt – a szűkebb és tágabb környezet hulladékmentesítésében jeleskedtek.

Fotó: Makovics Kornél

Beruházások és fejlesztések

A Samsonite hosszú távon gondolkodik szekszárdi gyárában, amit mi sem bizonyít jobban, mint a folyamatos fejlesztések és beruházások sora. Tavaly a vállalat 1 milliárd forintot invesztált a telephely fejlesztésébe, gépek beüzemelésére és folyamatok optimalizálására. Idén ez az összeg elérte a 4 milliárd forintot. A múlt évihez képest négyszeres beruházás egy igazi különlegességet is tartalmazott. Ugyanis a cég egy nemzetközi viszonylatban is ritkaságnak számító, „titkos technológiát” is rendszerbe állított 2,5 milliárd forint értékben. Ez a technológia a világon csak két helyen található, az egyik ilyen hely Szekszárd. A fejlesztések célja a még hatékonyabb, környezettudatosabb és tartósabb termékek előállítása.

Fotó: Makovics Kornél

Kihívások és a jövő tervei

A 2024-es év új kihívások elé állítja a vállalatot a világgazdasági lassulás miatt. A Samsonite vezetése azonban a nehézségekben is lehetőséget lát a fejlődésre. A vállalat kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók mentális egészségére, a feszített tempó okozta esetleges lelki-fizikai kiégés megelőzésére. Ennek érdekében a cég nagy hangsúlyt fektet a személyes, „szemtől szembe” történő kommunikációra. Pataki Zoltán rendszeres fórumokon tájékoztatja a munkavállalókat a gazdasági helyzetről, a vállalat előtt álló kihívásokról és a kitűzött célokról. A kiemelt célok egyike például a két szekszárdi gyár jövőbeni összevonása, amivel tovább erősíthető a már említett hatékonyabb és környezetbarátabb működés.