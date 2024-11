Kinhirt Maja Mónika

Kinhirt Maja Mónika, 10. évfolyam, Kereskedelmi értékesítő Nyolcadik osztályosként még nem tudtam, hogy milyen szakmát válasszak, ezért az orientációs évfolyamba jelentkeztem. Az ott töltött egy év alatt többféle szakmába bepillantást nyertünk gyakorlati foglalkozások és szakmai kirándulások keretében. Ezek közül nekem a kereskedelmi értékesítő tetszett a legjobban. Jelenleg még főleg elméletet tanulunk, de jövőre már gyakorlati helyen is dolgozni fogok. Várom és tartok is tőle egy kicsit. Az iskolát szívesen ajánlom bárkinek, mert jó a közösség és a tanárok is rendesek. Az orientációt pedig azoknak, akik nyolcadikosként nem tudják eldönteni, milyen pályát válasszanak.

Nálunk az a diák is megtalálja a helyét, aki még nem tudta eldönteni, milyen irányban haladjon tovább, vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal fejezi be. Az orientációs évfolyamunkba járókat az egyéni tanulási utak pedagógiájával, személyes pályaorientációval és életpálya-tanácsadással segítjük, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb utat. Az orientációs évet követően a középfokú oktatás bármely szintjébe bekapcsolódhatnak. Azoknak is tudunk képzést kínálni, akik már betöltötték 15. életévüket, de valamilyen oknál fogva nem sikerült befejezniük az általános iskolát. Ők a Dobbantó program keretében kapnak arra lehetőséget, hogy ezt megtegyék, majd a Műhelyiskolába átlépve részszakmát, azután pedig akár teljes szakmát, vagy érettségit is szerezzenek.

A Műhelyiskolába a Dobbantó programot elvégzett, vagy alapfokú végzettséggel rendelkező, 16. életévüket betöltött tanulókat tudunk fogadni. A program különlegessége, hogy a diákok oktatása nem iskolai, tantermi keretek között, hanem gyakorlati helyszínen zajlik, egy mester és egy pedagógiai mentor segítségével. A végzettség megszerzése nem tanévhez kötött, maximum két évig tart. Minden ismeret a részszakmához kötődik, amelyet a tanuló a mesterétől sajátít el. Nincsenek kötelező közismereti tantárgyak és hagyományos értelemben vett értékelés.