„A minőség itt kezdődik” – Húsvéti finomságok és verhetetlen árak a Lidl-ben

Forrás: AdobeStock

A polcokon már elérhetők a húsvét elengedhetetlen kellékei: finom Favorina édességek, csokinyuszik, csokitojások, valamint a sütéshez szükséges alapanyagok, kellékek és dekorációk. Az ünnepi asztal klasszikus fogásai sem hiányoznak: zamatos sonkák, friss kalácsok, tormák, valamint ropogós zöldségek és gyümölcsök várják a vásárlókat, hogy a húsvéti étkezés valódi gasztronómiai élményt nyújtson.

Sonkakínálat: 17-féle finomság

A húsvéti sonka elengedhetetlen része az ünnepi asztalnak, és idén a Lidl igazán gazdag választékkal készül: 17-féle sonka közül válogathatnak a vásárlók. A kínálatban megtalálhatók pulyka- és sertéshúsból készült termékek, köztük a füstölt-főtt sonkák, valamint a hagyományos eljárással készült sonkák is. A legnépszerűbb Pikok füstölt-főtt kötözött lapocka mellett újdonságként érkezik a Pikok Pure füstölt tarja is, amely különleges ízélményt kínál.

Húsvéti kalácsok – a hagyományos és új ízek kedvelőinek

A Lidl pékségei is izgalmas újdonságokkal készülnek az ünnepre, így még szélesebb választékkal várják a vásárlókat. A fonott kalács továbbra is az egyik legnagyobb kedvenc, amely idén hétféle változatban elérhető. A hagyományos, 400 grammos vajas kalács mellett sós, tormás és Dia-Wellness tönkölylisztes változat is kapható. Az újdonságokat keresők sem fognak csalódni: a kínálatban megtalálható egy kisebb, 250 grammos vajas, egy kör alakú, 400 grammos vajas-mézes, valamint egy különleges vaníliás-kakaós változat is. Természetesen a bejglik sem maradhatnak el! A jól ismert mákos, diós és gesztenyés ízek mellett a karácsonykor nagy sikert aratott pisztáciás tekercs is visszatér.

Forrás: AdobeStock

Tormák – hagyományos és különleges ízekben

A húsvéti sonka mellé elengedhetetlen a torma is, amelyből a Lidl idén is széles választékot kínál. A Hazánk Kincsei márkájú tormák kizárólag hazai beszállítóktól érkeznek. A tradicionális ízek mellett különleges fűszerezésű változatok is megtalálhatók. A termékcsalád csomagolása a magyar népmesék világát idézi, így nemcsak finomak, hanem esztétikusak is ezek a termékek. Ráadásul a Lidl Plus felhasználók 5000 forint értékű vásárlás után a Hazánk Kincsei reszelt tormát most ajándékba kapják, így segítve a családok gazdaságos felkészülését az ünnepre. A kupont az applikációban kell aktiválni, ami április 10-13. között érvényes.