Coca-Cola SZIN és Pont Ott Parti: visszatért a diákbérlet

Visszatért a diákbérlet a Coca-Cola SZIN-re, ezzel pedig újra minden tanulónak megnyílt az út a legnagyobb nyárzáró fesztiváljára!

Július 23-án ismét megrendezték a Pont Ott Partit, azt az estét, amikor országos szinten eldőlt, hogy kik nyertek felvételt a felsőoktatásba.

A Coca-Cola SZIN, ahogy megszokhattuk, ismét különleges élményt kínált: a diákbérlet újra elérhetőek, méghozzá nemcsak a friss egyetemistáknak, hanem minden diáknak – akár középiskolásoknak, akár felsőoktatásban tanulóknak vagy bárhol máshol diákjogviszonnyal rendelkezőknek.

A nyárzáró fesztivál évek óta az egyetemisták kedvenc bulihelyszíne augusztus végén, hiszen világsztárok és magyar kedvencek társaságában bulizva indíthatják el a szeptemberi félévet. Idén közel 200 zenei programmal megfűszerezett, négynapos eseményre számíthatnak a látogatók. A nemzetközi fellépők között szerepel Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, Sam Feldt, Carpetman és Alan Walker, de a hazai könnyűzene ikonikus előadói is egymásnak adják át a mikrofont.

A Coca-Cola SZIN mindig is azt vallotta: a nyarat a diákokkal együtt kell zárni. Ezért most is gondoltak minden fiatalra, és a diákbérlettel lehetőséget kínálnak arra, hogy a tanév kezdete előtt még egy utolsó, felszabadult fesztiválélményben lehessen részük.