augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

25°
+40
+20
1 órája

Töretlen a Paks II. szakmai gyakorlati program sikere

Címkék#Paks II.#szakmai gyakorlat#tanulmány

Nyolcadik éve fogad a Paks II. Zrt. szakmai gyakorlatos hallgatókat, akik műszaki és a támogató területeken egyaránt hasznos tapasztalatokat szerezhetnek.

PR cikk
Látogatás a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában.
Forrás: Paks II. Zrt.

A főként felsőoktatási intézményekből érkező diákok többsége a nyári szünetben bővíti ismereteit, de akad olyan is, aki a tavaszi, őszi szemeszter egy részét tölti Paks II.-es színekben. Az egyetemek elvárásait szem előtt tartva a tanulók általában 6-8 hétre kapcsolódnak be a társaság munkájába.

Idén nyáron huszonöten erősítik a Paks II. csapatát. Gyakorlati idejük aktívan telik, már első munkanapjukon betekintést kaptak a projekt aktualitásaiba, majd a napi tapasztalatszerzés mellett az új atomerőművi blokkok építési területét is meglátogatták, workshopokon, munkavállalóknak szóló szakmai előadásokon vehettek részt. A Paksi Atomerőmű is fogadta őket, ahol az üzemi területen is jártak, illetve tartalmas napot töltöttek az Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. vendégeként a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában.

Ebben az évben a legtöbb diák a Pécsi Tudományegyetemről és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről érkezett, de más fővárosi felsőoktatási intézmény és a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében is népszerű a program. A korábbi évek tendenciáját követve idén is a Műszaki Igazgatóságon helyezkedtek el a legtöbben, de közkedvelt a társaság Program Igazgatósága és a támogató pénzügyi, jogi, kommunikációs területek is. Külön öröm, hogy a kezdetek óta idén a legmagasabb a női mérnökhallgatók aránya, ez is jól mutatja létjogosultságukat ebben a férfiasnak gondolt szakmában.

Több alkalommal lehetőségem nyílt beszélgetni Paks II.-es munkavállalókkal a Műegyetemen tartott állásbörzén, s egyre inkább az a kép alakult ki bennem, hogy ez egy olyan cég, ahol lehetőség van szakmai fejlődésre

– fogalmazott Várkonyi Zsófia, aki a Nukleáris Osztályon töltötte szakmai gyakorlatát. A BME energetikai mérnök szakos hallgatója, aki tagja a Magyar Nukleáris Társaság Fiatalok a Nukleáris Energetikáért szakcsoportjának (FINE), azt mondta, rendkívül elégedett a gyakorlaton tapasztaltakkal. 

Nagy teret kaptam a fejlődésre, sok új ismeret elsajátítására nyílt módom. Rengeteg olyan kérdésemre választ kaptam, amelyre máshol nem lett volna lehetőség

– fogalmazott. 

Nem mindenki mondhatja el magáról, hogy az évszázad beruházását testközelből láthatja. Szerencsésnek tartom magam, hogy a társaságnál lehetek 12 hétig szakmai gyakorlaton és rengeteg új tudást szerezhetek mind szakmailag, mind az épülő blokkokkal kapcsolatosan

– hangsúlyozta Zádori Barna, aki a Médiakapcsolatok Osztály munkájába kapcsolódott bele. 

A feladataim testhezállók, rengeteg újdonságot tanulhatok a kollégáimtól és tapasztalatot gyűjthetek, amit kamatoztatni tudok az egyetemen és később a pályafutásom során

– összegezte a Dunaújvárosi Egyetem kommunikáció szakos hallgatója.

A Paks II. Zrt. szakmai gyakorlati programjának sikere töretlen, tanulmányai befejeztével, már huszonegy tanuló csatlakozott a társasághoz munkavállalóként a program kezdetétől mostanáig.

 

