Járfás Tamás: Célunk, hogy az új blokkokkal mindenki elégedett legyen

Részben a blokki rendszerekhez, berendezésekhez, részben pedig az egész blokkot érintő, szakterületeken átívelő tevékenységekhez kapcsolódó feladatokat végez a Paks II. Zrt. Általános Műszaki Osztályának szakembergárdája. Miként Járfás Tamás, az osztály vezetője elmondta, ide tartozik az iparbiztonság, azaz a blokkok teljes tűz- és robbanásvédelme, a blokkok emelőgépeivel, felvonóival, az építés során alkalmazott emelőgépek ellenőrzésével foglalkozó szakterület, illetve a gyártástechnológia és élettartam-gazdálkodás.

Utóbbi azt irányozza elő, hogy a majdani üzemeltetés során a berendezések, rendszerek felett megfelelő felügyelet legyen, biztosítsuk azt, hogy a berendezések az élettartamuk alatt el tudják látni funkciójukat. Ide tartozik a komplett karbantartási stratégia, az öregedéskezelés, illetve számos olyan speciális megoldás, ami az élettartam során a rendelkezésre állást, az állapot figyelését szolgálja

– fejtette ki az osztály vezetője.

Járfás Tamás arról is beszámolt, hogy a közelmúltban egy újabb, igen széles körű terület került az osztályra, ez pedig az üzembe helyezésre és az üzemeltetésre való felkészülés, így immár ők felelnek azért, hogy megfelelő üzembe helyezési és üzemeltetési dokumentáció jöjjön létre.

Úgy értékelte a vezetés, hogy azt a fajta metodikát kell alkalmazni ezen a területen is, amit a tervezési dokumentumok tartalmi és formai követelményei, illetve a dokumentáció struktúrájának kialakítása során alkalmaztunk, amit szintén az osztály koordinált

– mutatott rá.

Az osztályvezető szerint szervezetük egyik erőssége, hogy munkatársaik nagyon sok helyről érkeztek, saját szakterületük jó ismerői, kiváló művelői.

Ugyanakkor, ami elsőre talán furcsának tűnhet, tulajdonképpen nukleáris tapasztalat nélkül jöttek. Azt gondolom, és a tapasztalat is azt mutatja, hogy ennek ellenére jól megállják a helyüket, hiszen az egyes szakterületek, a tűzvédelem, az emeléstechnológia vagy a gyártástechnológia szabályai általánosak, azt pedig, hogy a nukleáris iparban ezeknek milyen aspektusai merülnek fel, meg lehet tanulni. Ezt segíti a Paksi Atomerőművel kialakult jó kapcsolat is

– részletezte a szakember. Járfás Tamás maga is a Paksi Atomerőműben kezdte pályafutását, s majd’ 30 évet töltött el különböző szervezeti egységeknél és beosztásokban egészen a főosztályvezetői szintig.

Rendkívül büszke vagyok arra a munkára, amit a Paksi Atomerőműben végeztem és arra a tudásra is, amit ott szereztem

– összegezte. Mint mondta, vezérelve a Paks II. projektben változatlan: lojálisnak lenni a létesítményhez.

Azért dolgozunk, hogy ez az atomerőmű a tervezett módon üzemeljen, karbantartását a megadott idő- és költségkereten belül valósítsák meg. Alapvetően arra törekszünk, hogy az épülő két blokk az üzemeltetés szempontjából a lehető legjobb legyen

– foglalta össze.