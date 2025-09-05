szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

18°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

31 perce

MI most! – Mesterséges intelligencia a szakképzés és a vállalati innováció szolgálatában

Címkék#mesterséges intelligenca#meghívó#Szekszárd

PR cikk
MI most! – Mesterséges intelligencia a szakképzés és a vállalati innováció szolgálatában

Korunk egyik legnagyobb kihívására, a mesterséges intelligencia térnyerésére reagálva a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrummal együttműködésben országos konferenciát szervez „MI most! – Mesterséges intelligencia a szakképzés és a vállalati innováció szolgálatában” címmel.

A rendezvény célja, hogy a szakképzésben érintett közép- és felsőfokú oktatási intézmények, valamint a vállalkozói és vállalati szféra képviselői számára bemutassuk a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségeit. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy miként válhat az MI az oktatás és az üzleti folyamatok integrált részévé, hozzájárulva a versenyképesség növeléséhez.

„MI most! – Mesterséges intelligencia a szakképzés és a vállalati innováció szolgálatában” 

  • Szervezők: Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum
  • Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd
  • Időpont: 2025. szeptember 10. (szerda), 10:00–13:00

További információért és jelentkezésért kattintson >>>

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu