Korunk egyik legnagyobb kihívására, a mesterséges intelligencia térnyerésére reagálva a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrummal együttműködésben országos konferenciát szervez „MI most! – Mesterséges intelligencia a szakképzés és a vállalati innováció szolgálatában” címmel.

A rendezvény célja, hogy a szakképzésben érintett közép- és felsőfokú oktatási intézmények, valamint a vállalkozói és vállalati szféra képviselői számára bemutassuk a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségeit. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy miként válhat az MI az oktatás és az üzleti folyamatok integrált részévé, hozzájárulva a versenyképesség növeléséhez.

„MI most! – Mesterséges intelligencia a szakképzés és a vállalati innováció szolgálatában”

Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd Időpont: 2025. szeptember 10. (szerda), 10:00–13:00

