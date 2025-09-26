Színes programokra, roadshow-ra és nyílt napokra várjuk a pályaválasztás előtt álló diákokat!

Szeptember 30-án harmadik alkalommal indul útjára a Pályaválasztási Roadshow, amely során hat vármegyei város központjában mutatkozik be Centrumunk nyolc iskolája. Minden helyszínen az ott működő intézmény(ek) kerülnek a középpontba, izgalmas, interaktív szakmabemutatókkal és hasznos információkkal várva az érdeklődőket. A kitelepülések kínálatában rendszeresen szerepel a lézerfegyverek, robotok, robotkarok kipróbálásának lehetősége, meg lehet ismerkedni a 3D nyomtatók működésével, alkalom adódik mézeskalács és szendvics falatkák díszítésére, flóderezésre (festési technika), létrasétára, és a sort még hosszan folytathatnánk. Több helyszínen a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara is hozzájárul a programkínálat, információszerzési lehetőségek bővítéséhez. A roadshow Szekszárdon (szeptember 30.) startol, és október 21-én Bonyhádon zárul, a kettő között Tamásiban, Pakson, Dombóváron és Dunaföldváron is kitelepülünk. További részletekért érdemes követni a Centrum és az iskolák Facebook oldalait!

A nyílt napok továbbra is kiváló lehetőséget kínálnak arra, hogy a látogatók közelebbről megismerjék a szakképzés világát. Az általános tájékoztatás mellett bepillantást nyerhetnek az iskolák mindennapjaiba, megnézhetik a tanműhelyekben zajló munkát, beülhetnek közismereti órákra, kérdezhetnek a diákoktól és oktatóktól az egyes szakmákról, ágazatokról, az oktatás menetéről. Sőt, sok helyen interaktív foglalkozásokon, vetélkedőn is részt vehetnek.

Érdemes ellátogatni ezekre az eseményekre, hiszen rengeteg hasznos információval szolgálnak, és segítenek abban, hogy a fiatalok megalapozott döntést hozzanak a jövőjükről.

Jöjjenek el a Roadshow-ra, vagy látogassanak el nyílt napjainkra – szeretettel várjuk Önöket!

Elérhetőségeink:

Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum

E-mail: [email protected], honlap: www.tmszc.hu, Facebook: facebook.com/tmszc

Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14, telefon: +36-74-529-333, e-mail: [email protected], honlap: adyendre.tmszc.hu

Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium

7200 Dombóvár, Arany János tér 21., telefon: +36-74/466-929, e-mail: [email protected], honlap: apaczai.tmszc.hu

Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum

7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12. telefon: +36/74/315-177, 74/316-463, e-mail: [email protected], honlap: bezeredj.tmszc.hu

Tolna Vármegyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7., telefon: +36-70-331-7238, e-mail: [email protected], honlap: vendeglato.tmszc.hu

Tolna Vármegyei SZC I. István Szakképző Iskola

7030 Paks, Iskola u. 7., telefon: +36-75-311-278, e-mail: [email protected]. honlap: iistvan.tmszc.hu

Tolna Vármegyei SZC Magyar László Szakképző Iskola

7020 Dunaföldvár, Templom u. 9., e-mail: [email protected], telefon: 06-30/829-8327, honlap: magyarlaszlo.tmszc.hu

Tolna Vármegyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégium

7150 Bonyhád, Jókai u. 3., telefon: +36-74-451-424, e-mail: [email protected], honlap: perczel.tmszc.hu

Tolna Vármegyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium

7090 Tamási, Deák F. u. 6-8., telefon: 74/471-127, e-mail: [email protected], honlap: valyipeter.tmszc.hu