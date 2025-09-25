Tamásiban, Páriban és Nagykónyiban ütemesen zajlanak a szennyvízfejlesztési munkálatok

A szennyvíztisztító telepen már lezárultak a főbb műtárgyépítési munkálatok, jelenleg a telepen belüli útépítés, villamos- és irányítástechnikai munkák, technológiai szerelések befejező munkái zajlanak, illetve a kerítés építése. A város szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése szintén előrehaladott állapotban van. A gravitációs csatornaépítés munkálatai jelenleg Rácvölgyben és a fornádpusztai lakóövezet területén folynak.

Pári és Nagykónyi településeken a csatornaépítés gyakorlatilag elkészült, mindkét településen folyamatban van a szennyvízátemelők gépészeti és villamos szerelése, és gőzerővel zajlanak az úthelyreállítási munkák.

A kivitelezés lezárását követően Tamási, Pári és Nagykónyi lakosai egy környezetbarát, biztonságos és modern szennyvízkezelési rendszer előnyeit élvezhetik. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg, „Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése” címmel, KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00022 azonosítószámon. A projekt fizikai befejezése 2026 tavaszára várható.