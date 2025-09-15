47 perce
Tesztelnéd az új automata modelleket? Ebben a hónapban a hosszabb nyitvatartással megteheted!
Szeptemberben különleges lehetőség várja az autózás szerelmeseit a Suzuki Szigetvárnál: nyílt hónap keretében bárki kipróbálhatja a megújult Vitara és S-Cross modelleket. A kereskedés ráadásul hétköznapokon meghosszabbított nyitvatartással, reggel 8-tól este 6-ig fogadja az érdeklődőket.
A tesztvezetési lehetőség mellett most különösen érdemes ellátogatni a szigetvári szalonba, hiszen nemcsak a frissített modelleket ismerhetik meg az érdeklődők, hanem komoly kedvezményekhez is hozzájuthatnak. Az akció keretében akár 1,3 millió forint árkedvezmény is elérhető, emellett bármilyen használt személyautó beszámítása esetén további 250 ezer forinttal csökken az új autó vételára. Az ajánlat 2025. szeptember 1. és 30. között érvényes, így a hónap minden napja kiváló alkalmat kínál az új Suzuki modellek kipróbálására.
Az idei év egyik legnagyobb újdonsága, hogy ismét elérhetővé váltak a vásárlók által régóta várt, hagyományos automata váltós kivitelek. Ezek utoljára 2022-ben szerepeltek a kínálatban, és már akkor is hatalmas sikert arattak. A 2025-ös Vitara és S-Cross modellek esetében a kényelmes automata váltó minimális felárért választható, így azok számára is vonzó lehetőség, akik korábban a manuális verzió mellett döntöttek.
Az új fejlesztések azonban nem állnak meg a váltónál. A Suzuki mérnökei a zajszint csökkentésére és a vezetési komfort javítására is hangsúlyt fektettek. Az extra hangszigetelésnek köszönhetően a modellek csendesebbek, ezáltal kellemesebb vezetési élményt nyújtanak, legyen szó városi közlekedésről vagy hosszabb utazásról.
A Suzuki Szigetvár tehát idén ősszel is a megszokott magas színvonalat nyújtja, sőt, most még több kényelmi és anyagi előnyt kínál ügyfeleinek. Az új Vitara és S-Cross modellek manuális és automata váltós változatban egyaránt elérhetők, a tesztvezetési lehetőség és a kedvező ajánlatok pedig minden érdeklődő számára adottak.
Szolgáltatásaink:
- Új Suzuki modellek értékesítése
- Tesztvezetési lehetőség
- Használtautó értékesítés, vétel, beszámítás, bizományos kereskedés
- Jármű finanszírozás teljes körű ügyintézése (személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár).
- Jármű honosítás, átírás, állapotfelmérés
- Eredetiségvizsgálat
- Casco és kötelező biztosítás kötése
- Biztosítási kárügyintézés, csereautó biztosítása a javítás időtartamára
- 2 kabinos fényező részleg, 8 m hosszú személygépjárművek-tehergépjárművek-kisbuszok fényezésére alkalmas
- Színkeverés, polírozás
- 5 állásos karosszéria lakatos részleg, húzató paddal
- Jégkáros járművek fényezés nélküli javítása
- Műszaki vizsgáztatás 2 vizsgasoron (személygépjármű, tehergépjármű, lassú jármű, mezőgazdasági vontató, pótkocsi, motorkerékpár)
- Autódiagnosztika a legtöbb Európai és Japán gyártású jármű estében
- Olajcsere
- Garanciális és garancián túli egyéb márkák javítása
- Automata váltó olajcsere
- Üzemanyagrendszer gépi tisztítása
- Futómű állítás lézeres technológiával
- Gumiszerelés, centrírozás
- Klímatisztítás, javítás, feltöltés
- Gyári és utángyártott alkatrészek, nem csak Suzukihoz
- Kenőolajok, akkumulátorok, kiegészítő extrák, HI-FI, riasztó és egyéb autó-felszerelési tartozékok forgalmazása
- Autókozmetika
- Személygépjármű, tehergépjármű bérbeadása
Suzuki Szigetvár márkakereskedés és szerviz
7900 Szigetvár, József A. u. 66/3. (MOL kút mellett)
Tel: 73/456-789, 20/450-5000, 70/644-3333
Nyitva: h–p: 8-tól 17-ig, sz: 9-től 12-ig v: zárva.