1 órája
Újra indulhat az ingyenes padlásszigetelés – íme az előnyök és a buktatók
Egy olvasónk az alábbi érdekes szórólapot kapta. Azt kérte, hogy járjunk utána, valóban igaz-e és törvényes-e a hihetetlenül kedvező ajánlat. Felkerestük a szórólapon megjelölt Sz+C Stúdió Kft. ügyvezetőjét, Czank Gézát, aki megerősítette a szórólapon hirdetettek valódiságát.
– Az ingyenes padlásszigetelés nem kacsa – mondta Czank Géza. – Azon jelentős lakossági körnek, akiknek a lakóingatlanai megfelelnek a törvényi feltételeknek – azaz nincsen még hőszigetelés a padlásfödémükön, az ingatlanjuk 2010 előtt épült és a lakótérben a fűtetlen tér kisebb 10%-nál –, ott ingyenesen végezzük el a padlásfödém szigetelését alapterület nagyságtól függetlenül 25 cm λ=0,39kW/m2 hőszigetelő paplan terítéssel a szükséges műszaki előírásokat kielégítő párafékező és páraáteresztő fólia terítéssel. Sőt, minden általunk leszigetelt ingatlan tulajdonosának adunk ajándékba a munka elvégzését követően egy 30.000 forint értékű építőanyag-vásárlási utalványt is, amelyet az Sz+C Stúdió Kft. szekszárdi építőanyag kereskedésében válthatnak be. A részletes feltételek az utalványon olvashatóak.
Hogyan lehet részt venni a programban?
– A jelentkezési lap egyrészt megtalálható a honlapunkon, a www.szpluszcstudio.hu oldalon, továbbá a Tolna vármegyei települések és a környező vármegyék azon önkormányzatainál, akikkel már felvettük a kapcsolatot. Már 100 fölött van ezen önkormányzatok száma. A jelentkezési lap minden lényeges információt részletesen tartalmaz.
Mi a folyamat?
– Az írásos jelentkezést követően történik a regisztráció, az ingatlan megfelelőségének vizsgálata, majd részletes felmérése, aztán a kivitelezés és a szükséges komoly dokumentációs anyag aláíratása.
Hogyan lehet ingyenesen végezni ezt a tevékenységet? Talán ez karitatív szolgáltatás?
– Természetesen ez nem karitatív szolgáltatás, de a lakosságnak valóban ingyenes, mivel a padlásszigetelés elkészítésével – amelynek minden költségét az előkészítéstől az összes beépítendő anyag biztosításán és kivitelezési díján túl egészen a HEM minősítések előállításáig társaságunk megelőlegezve finanszírozza – energiamegtakarítást hozunk létre, ami Gigajoule-ban (GJ) kerül megállapításra. Ezen kimutatott energiamegtakarítást szakauditor hitelesíti Hitelesített Energia Megtakarítás (HEM) egységeket képezve. Az ingatlantulajdonos a létrehozott energetikai beruházásért cserébe átadja ezen HEM-ek értékesítési jogát az úgynevezett Első jogosultnak, aki azt eladhatja annak a Kötelezettnek, akivel szerződést kötött. Az Első jogosult ezután számlát állít ki az ingatlan tulajdonosának „díjfizetés rendezve” tájékoztatással. Vagyis ingyenesen készült el a szolgáltatás.
Az ingyenes padlásszigetelésnek már voltak tavalyi évi előzményei, azonban 2025-ben csak most indulhatott el. Mi ennek az oka?
– A 2021-ben elfogadott EKR lehetővé tette különböző energia hatékonysági intézkedések megtételét annak érdekében, hogy Magyarország EU-s klímapolitikai vállalása 2030-ra teljesülhessen. Ennek keretében az Sz+C Stúdió 2024-ben év végéig közel 1500 ingatlan padlásszigetelését tudta elvégezni. Azonban az elmúlt év végén a kormány kénytelen volt leállítani a programot, és alapos felülvizsgálatot követően módosítani az EKR tartalmát. Ez a folyamat idén szeptember elejéig tartott, és csak a most meghozott új szabályozás ismeretében kezdhettük újra az ingyenes padlásszigetelési programot, először a már eddig feldolgozott 1500 várakozó ingatlan tulajdonosnál.
Miért kellett módosítani az EKR szabályozást?
– Két fő ok volt. Az egyik, hogy számtalan olyan „energia megtakarítási megoldás” született, amely csak papíron hozott létre energia megtakarítást, valóságos hatás és eredmény nélkül. A második, hogy az emberi kapzsiság, a „könnyű út” keresése súlyos csalásokkal súlyosbítva számos hamis HEM létrehozásához vezetett, a munka és időigényes szakmai auditálás ellenére is. Akadtak hamis fényképdokumentációk soha el nem készült munkákról, teljesítés nélkül. Jó, vagy éppen rosszhiszeműen aláírt teljesítések, szerződések, vagy az elkészült szigetelés elbontása, eladása, vagy éppen másik, új helyen való beépítése. Az emberi „kreativitás” a csalásban is végtelen. Azonban az új szabályozás sem old meg mindent, bármilyen aprólékos és szigorú a folyamatok kötelező dokumentálása, ám minden 100 elkészült ingatlanból 10 utólagos helyszíni ellenőrzése kötelező. Felhívnám az érintettek figyelmét, hogy a csalók most is próbálkozhatnak. E-mailben kiküldött szerződéseket kérnek vissza aláírva, valamint fotódokumentumokat hozzá. Ezekből már simán előállíthatók a hamis HEM-ek. Aztán szigetelés nem készül, és ha az ellenőrzés feltárja a nem teljesítést, a tulajdonosnak büntetőjogi felelőssége okán számítania kell a súlyos anyagi retorziókra is a hatóságok részéről. Társaságunk ezért keresi a hivatalos együttműködést a helyi önkormányzatokkal, akikkel együttműködési megállapodást kötve anyagi támogatást nyújtunk az önkormányzatoknak is. Sőt lehetőséget teremtünk önkormányzati ingatlanok programunkba való bevonására is! A helyszíni felmérést végző dolgozóink arcképes hivatalos meghatalmazással igazolják magukat az ingatlan tulajdonosánál.
Meddig tervezik ezt a programot?
– Az EKR módosítás 2026 végéig folyamatosan biztosítja, hogy a kijelölt kötelezettek (villany-, gáz- és energiaszolgáltatók) HEM vásárlási kötelezettségeikkel jelentős lakossági energiamegtakarítást generálhassanak, a kijelölt első jogosulti kör beruházás végrehajtásai okán. Az Sz+C 2026 végéig intenzíven tervezi a program végrehajtását 9-10 kivitelező csapattal. Az ehhez szükséges HEM értékesítési szerződések megkötése folyamatban van. A már felmért ingatlanok eddigi türelmes kényszer várakozóit – ezúton is még egyszer elnézést kérve tőlük – tájékoztatjuk, hogy október második feléig sorra kerülnek, az új regisztrálókat pedig ezt követően folyamatosan teljesítjük.
Úgy értesültünk, hogy a leterített hőszigetelő paplan nem járható. Ez azt jelenti, hogy akkor a leszigetelt padlást már sohasem használhatják?
– A nem járható felületre közvetlenül rálépni vagy rápakolni valóban nem lehet, mert az tönkre teszi, illetve csökkenti az elérni kívánt hőszigetelő hatást. De kínálunk erre is megoldást. Huszonöt centiméter magas távtartókat lehelyezünk a hőszigetelés közé, azokra járó felületet terítünk, így kialakíthatóak járófolyosók pl.: kémény megközelítéséhez, vagy akár nagyobb összefüggő tároló felületek is a padláson. Társaságunk gyárt 0,5 m2 felületű modul egységeket, s ha ezeket a kivitelezés előtt megrendelik, akkor el is helyezzük őket a hőszigetelés elkészítésével együtt. Ez a szolgáltatásunk már nem kötelező elem, éppen ezért nem is ingyenes. A részletekről a honlapunkon lehet tájékozódni, illetve a helyszíni felmérőknél közvetlenül megrendelhetők a távtartók és a megfelelő nagyságú járófelület. Szeretettel várjuk az új jelentkezőket!