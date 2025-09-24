Újra indulhat az ingyenes padlásszigetelés – íme az előnyök és a buktatók

– Az ingyenes padlásszigetelés nem kacsa – mondta Czank Géza. – Azon jelentős lakossági körnek, akiknek a lakóingatlanai megfelelnek a törvényi feltételeknek – azaz nincsen még hőszigetelés a padlásfödémükön, az ingatlanjuk 2010 előtt épült és a lakótérben a fűtetlen tér kisebb 10%-nál –, ott ingyenesen végezzük el a padlásfödém szigetelését alapterület nagyságtól függetlenül 25 cm λ=0,39kW/m2 hőszigetelő paplan terítéssel a szükséges műszaki előírásokat kielégítő párafékező és páraáteresztő fólia terítéssel. Sőt, minden általunk leszigetelt ingatlan tulajdonosának adunk ajándékba a munka elvégzését követően egy 30.000 forint értékű építőanyag-vásárlási utalványt is, amelyet az Sz+C Stúdió Kft. szekszárdi építőanyag kereskedésében válthatnak be. A részletes feltételek az utalványon olvashatóak.

Hogyan lehet részt venni a programban?

– A jelentkezési lap egyrészt megtalálható a honlapunkon, a www.szpluszcstudio.hu oldalon, továbbá a Tolna vármegyei települések és a környező vármegyék azon önkormányzatainál, akikkel már felvettük a kapcsolatot. Már 100 fölött van ezen önkormányzatok száma. A jelentkezési lap minden lényeges információt részletesen tartalmaz.

Mi a folyamat?

– Az írásos jelentkezést követően történik a regisztráció, az ingatlan megfelelőségének vizsgálata, majd részletes felmérése, aztán a kivitelezés és a szükséges komoly dokumentációs anyag aláíratása.

Hogyan lehet ingyenesen végezni ezt a tevékenységet? Talán ez karitatív szolgáltatás?

– Természetesen ez nem karitatív szolgáltatás, de a lakosságnak valóban ingyenes, mivel a padlásszigetelés elkészítésével – amelynek minden költségét az előkészítéstől az összes beépítendő anyag biztosításán és kivitelezési díján túl egészen a HEM minősítések előállításáig társaságunk megelőlegezve finanszírozza – energiamegtakarítást hozunk létre, ami Gigajoule-ban (GJ) kerül megállapításra. Ezen kimutatott energiamegtakarítást szakauditor hitelesíti Hitelesített Energia Megtakarítás (HEM) egységeket képezve. Az ingatlantulajdonos a létrehozott energetikai beruházásért cserébe átadja ezen HEM-ek értékesítési jogát az úgynevezett Első jogosultnak, aki azt eladhatja annak a Kötelezettnek, akivel szerződést kötött. Az Első jogosult ezután számlát állít ki az ingatlan tulajdonosának „díjfizetés rendezve” tájékoztatással. Vagyis ingyenesen készült el a szolgáltatás.