5 gyakori ok a vízszivárgás hátterében

1. Elöregedett vízvezeték-rendszer

A vízszivárgás egyik legtipikusabb oka az elöregedett vízvezeték rendszer. Az idő múlásával és a folyamatos igénybevétel miatt ezek a rendszerek bizony el tudnak használódni. Már csak azért is, mert sok régebbi épületben még ma is acél, réz vagy horganyzott csövek futnak a falakban. Ezek az anyagok pedig az évek során korrodálhatnak, elvékonyodhatnak vagy elrepedhetnek. És már a legkisebb hajszálrepedés is elég ahhoz, hogy csepegni kezdjen a víz. Így lassan, de biztosan átnedvesednek a falak, valamint penészedés és szerkezeti károk keletkeznek.

Ha a ház több mint 20 éves, érdemes időnként szakemberrel ellenőriztetni a vízvezeték-rendszert. A modern alkatrészek, mint például a KPE cső idomok nemcsak tartósabbak, hanem ellenállóbbak is a korrózióval és a nyomásingadozással szemben. Egy korszerűsített rendszer ezért biztonságosabb, és hosszú távon gazdaságosabb is, hiszen csökkenti a szivárgás kockázatát és a vízveszteséget.

2. Rosszul illesztett vagy sérült csatlakozások

A vízvezetékeknél a csatlakozási pontok jelentik a leggyengébb láncszemet. Legyen szó csaptelepről, sarokszelepről, flexibilis csőről vagy lefolyóról, a nem megfelelően meghúzott vagy elöregedett tömítések mentén könnyen szivároghat a víz.

Egy csatlakozásnál jelentkező apró szivárgás kezdetben alig észrevehető. A legtöbb esetben csak egy kis nedvesség jelenik meg a falon vagy a mosdó alatt. Ám idővel a víz beszivárog a burkolat alá, és akár láthatatlanul is nagy kárt tehet. A legrosszabb, hogy mire a probléma láthatóvá válik, addigra gyakran már komoly bontásra is szükség van a javításhoz.

A megelőzés kulcsa a rendszeres ellenőrzés. Ehhez érdemes félévente átnézni a csatlakozásokat, főleg a konyhában és a fürdőben. A vizsgálat során figyeljünk, hogy nincs-e nedvesedés vagy vízcsepp a tömítéseknél. Ha bármilyen gyanús jelet észlelünk, a legjobb azonnal cserélni a tömítést vagy a csatlakozást. Ez ugyanis sokkal gazdaságosabb, mint később egy teljes falat kibontani.