3 órája
5 gyakori ok a vízszivárgás hátterében
A vízszivárgás az egyik legkellemetlenebb és legköltségesebb háztartási probléma, amellyel szembesülhetünk. Előfordulhat a fürdőszobában, a konyhában, a falakban vagy akár a kertben is. Ha pedig nem vesszük időben észre, komoly károkat okozhat az épület szerkezetében vagy a burkolatokban. A jó hír, hogy a legtöbb szivárgás mögött jól beazonosítható, ismétlődő okok állnak, amelyeket a megfelelő karbantartással meg lehet előzni. Ebben a cikkben ezeket az okokat fogjuk bemutatni, néhány hasznos tanáccsal kiegészítve.
Forrás: canva.com
1. Elöregedett vízvezeték-rendszer
A vízszivárgás egyik legtipikusabb oka az elöregedett vízvezeték rendszer. Az idő múlásával és a folyamatos igénybevétel miatt ezek a rendszerek bizony el tudnak használódni. Már csak azért is, mert sok régebbi épületben még ma is acél, réz vagy horganyzott csövek futnak a falakban. Ezek az anyagok pedig az évek során korrodálhatnak, elvékonyodhatnak vagy elrepedhetnek. És már a legkisebb hajszálrepedés is elég ahhoz, hogy csepegni kezdjen a víz. Így lassan, de biztosan átnedvesednek a falak, valamint penészedés és szerkezeti károk keletkeznek.
Ha a ház több mint 20 éves, érdemes időnként szakemberrel ellenőriztetni a vízvezeték-rendszert. A modern alkatrészek, mint például a KPE cső idomok nemcsak tartósabbak, hanem ellenállóbbak is a korrózióval és a nyomásingadozással szemben. Egy korszerűsített rendszer ezért biztonságosabb, és hosszú távon gazdaságosabb is, hiszen csökkenti a szivárgás kockázatát és a vízveszteséget. A korszerűsítéshez azonban érdemes olyan megbízható szaküzletből vásárolni, mint a szivattyuwebaruhaz.hu, ahol a termékek mellett szakmai támogatást is kaphatunk.
2. Rosszul illesztett vagy sérült csatlakozások
A vízvezetékeknél a csatlakozási pontok jelentik a leggyengébb láncszemet. Legyen szó csaptelepről, sarokszelepről, flexibilis csőről vagy lefolyóról, a nem megfelelően meghúzott vagy elöregedett tömítések mentén könnyen szivároghat a víz.
Egy csatlakozásnál jelentkező apró szivárgás kezdetben alig észrevehető. A legtöbb esetben csak egy kis nedvesség jelenik meg a falon vagy a mosdó alatt. Ám idővel a víz beszivárog a burkolat alá, és akár láthatatlanul is nagy kárt tehet. A legrosszabb, hogy mire a probléma láthatóvá válik, addigra gyakran már komoly bontásra is szükség van a javításhoz.
A megelőzés kulcsa a rendszeres ellenőrzés. Ehhez érdemes félévente átnézni a csatlakozásokat, főleg a konyhában és a fürdőben. A vizsgálat során figyeljünk, hogy nincs-e nedvesedés vagy vízcsepp a tömítéseknél. Ha bármilyen gyanús jelet észlelünk, a legjobb azonnal cserélni a tömítést vagy a csatlakozást. Ez ugyanis sokkal gazdaságosabb, mint később egy teljes falat kibontani.
3. Magas víznyomás és hirtelen nyomásingadozások
A legtöbben nem gondolnak rá, de a túl magas víznyomás komoly terhelést jelent a vízvezeték-rendszer számára. Ha a nyomás tartósan meghaladja a gyártó által ajánlott értéket, a csövekben és idomokban mikrorepedések alakulhatnak ki. Ezek idővel komoly szivárgáshoz vezetnek.
A hirtelen nyomásváltozások, mint például a vízkalapács jelensége, szintén veszélyesek. Ez akkor történik, amikor a vízáramlás hirtelen megáll, például egy gyorsan elzárt csap miatt. A víz tehetetlensége miatt a csőben hirtelen lökéshullám keletkezik, ami akár el is repesztheti a gyengébb illesztéseket.
A megoldás egyszerű: szereltessünk be nyomáscsökkentőt a fővezeték elé, és ellenőriztessük, hogy a vízkalapács elleni védelem megfelelően működik-e. Ha ezek a berendezések rendben vannak, a vízvezeték-rendszer élettartama jelentősen megnő, és minimálisra csökken a szivárgás esélye.
4. Elzáródott vagy hibás lefolyók
Nem minden vízszivárgás forrása a vízvezeték! Gyakran a lefolyó okozza a gondot, különösen akkor, ha részlegesen elzáródott. A lassan lefolyó víz visszaduzzadhat, és a cső illesztéseinél vagy tömítéseinél kiszivároghat. A fürdőszobai lefolyók esetében a haj, szappanmaradék és kozmetikumok maradványai a leggyakoribb elkövetők.
Ha azt vesszük észre, hogy a víz nehezebben folyik le, ne várju meg, amíg teljesen eldugul. Használjunk mechanikus tisztítóeszközt, például lefolyóspirált, vagy természetes tisztítószereket, mint a szódabikarbóna és ecet kombinációja. A vegyszeres duguláselhárítók rövid távon hatékonyak lehetnek, de hosszabb távon károsítják a csöveket, ami újabb szivárgásokhoz vezet.
5. Fagy, talajmozgás, mechanikai sérülés, és egyéb külső hatások
Kültéri vízvezetékek esetében a környezeti tényezők is komoly szerepet játszanak a szivárgások kialakulásában. A téli fagy például az egyik leggyakoribb ok. Ha a csőben marad egy kevés víz, az megfagy, kitágul, és könnyen megrepesztheti a vezetéket.
Ugyanígy veszélyt jelenthet a talajmozgás is. A ház süllyedése vagy egy nagyobb földmunka hatására elmozdulhat a vezeték. Ilyenkor az illesztések fellazulnak, és a víz szivárogni kezd. A kertben végzett ásás, fúrás vagy akár egy rosszul elhelyezett kerti oszlop is okozhat véletlen sérülést a föld alatt futó csövekben.
A megelőzéshez használunkj minőségi, időjárás- és fagyálló anyagokat, és mindig pontosan dokumentáljuk, hogy merre futnak a vízvezetékek a kertben. A modern anyagok rugalmasak és jól bírják a hőmérséklet-ingadozást és a talajmozgást, így hosszú távon is megbízható megoldást jelentenek.