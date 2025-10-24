A gazdasági képzések fellegvára Szekszárdon – Jelentkezz a „KERI”-be!

A 2026/2027-es tanévben is várjuk a jelentkezőket technikumi és szakképző iskolai képzéseinkre! A Kereskedelem, Közlekedés és szállítmányozás, valamint Gazdálkodás és menedzsment ágazatban ötéves technikumi képzéseket kínálunk, amelyek érettségit és technikusi végzettséget is adnak. A végzősök számára nyitva áll az út a felsőoktatás felé, ráadásul szakirányú továbbtanulás esetén előnyben is részesülhetnek a felsőoktatási felvételin.

Forrás: Tolna Vármegyei SZC

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző, 12. évfolyam Pályaválasztáskor eleinte nem volt konkrét elképzelésem arról, milyen irányba induljak, de azt tudtam, hogy érettségit és szakmát is szeretnék szerezni. A nővérem a Bezerédjbe járt, és jó véleménnyel volt az intézményről, így végül én is ezt választottam. A Gazdálkodás és menedzsment ágazaton kezdtem el a tanulmányaimat, mert itt olyan ismeretekre tehetek szert, amelyeket később szinte bárhol hasznosítani tudok. Számomra a szakmán belül leginkább a programszervezés és a tervezés része tetszik. Azoknak ajánlom ezt az ágazatot, akik érdeklődnek ezek iránt a területek iránt, illetve azoknak is, akik hozzám hasonlóan kezdetben tanácstalanok, de szeretnének hasznos, gyakorlati tudást szerezni. Az sem árt, ha nem idegen tőlük a matematika és az informatika, mert ezekre az ismeretekre biztosan szükségük lesz.

A Gazdálkodás és menedzsment ágazat szakmáiban a szakirányú felsőoktatásra felkészítő okleveles technikus képzésre is van lehetőség. A képzésben részt vevő tanulók akár 500 felvételi pontot szerezhetnek a Dunaújvárosi Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakán, ha szakmai vizsgájuk legalább jó eredményű. Emellett kreditpontok elismertetésére is lehetőség nyílik, ezzel pedig lerövidülhet a felsőfokú tanulmányok időtartama.

A tanuló kérheti az okleveles technikusképzés alatt megszerzett tudásának elismerését abban az esetben is, ha más felsőoktatási intézményben tanul tovább.

Forrás: Tolna Vármegyei SZC

Logisztikai technikus, 11. évfolyam Mindig jó tanuló voltam, és a pályaválasztás során fontos szempont volt számomra, hogy egyszerre szerezzek érettségit és szakmát, valamint, hogy az iskola közel legyen a lakóhelyemhez. A Bezerédj Technikumról sok jót hallottam: családias légkör, jó közösség, segítőkész oktatók. A logisztika pedig érdekes és változatos területnek tűnt. Úgy érzem, jól döntöttem, mert ma is nagyon tetszik ez a szakma – különösen a szervezési folyamatok állnak közel hozzám. A logisztikát azoknak ajánlom, akik szeretnek szervezni, csapatban dolgozni, és nyitottak az új kihívásokra. Én a jövőmet is ezen a területen képzelem el: szeretnék továbbtanulni, és el tudom képzelni magam egy vezető pozícióban.

Hároméves szakképző iskolai képzésünk a Kereskedelem ágazatban indul, Kereskedelmi értékesítő szakmai kimenettel – a hagyományainkhoz hűen, de a modern munkaerőpiaci igényekhez igazodva.