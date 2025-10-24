1 órája
A gazdasági képzések fellegvára Szekszárdon – Jelentkezz a „KERI”-be!
A Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum – vagy ahogyan sokan ismerik, a „KERI” – több mint egy évszázada meghatározó szereplője a gazdasági szakemberképzésnek Szekszárdon és az egész vármegyében. Az iskola falai között megalapozott tudásra számos egykori diák építette sikeres karrierjét a gazdaság, az igazgatás és a vállalati szféra területén.
A 2026/2027-es tanévben is várjuk a jelentkezőket technikumi és szakképző iskolai képzéseinkre! A Kereskedelem, Közlekedés és szállítmányozás, valamint Gazdálkodás és menedzsment ágazatban ötéves technikumi képzéseket kínálunk, amelyek érettségit és technikusi végzettséget is adnak. A végzősök számára nyitva áll az út a felsőoktatás felé, ráadásul szakirányú továbbtanulás esetén előnyben is részesülhetnek a felsőoktatási felvételin.
Iker Menta
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző, 12. évfolyam
Pályaválasztáskor eleinte nem volt konkrét elképzelésem arról, milyen irányba induljak, de azt tudtam, hogy érettségit és szakmát is szeretnék szerezni. A nővérem a Bezerédjbe járt, és jó véleménnyel volt az intézményről, így végül én is ezt választottam. A Gazdálkodás és menedzsment ágazaton kezdtem el a tanulmányaimat, mert itt olyan ismeretekre tehetek szert, amelyeket később szinte bárhol hasznosítani tudok. Számomra a szakmán belül leginkább a programszervezés és a tervezés része tetszik. Azoknak ajánlom ezt az ágazatot, akik érdeklődnek ezek iránt a területek iránt, illetve azoknak is, akik hozzám hasonlóan kezdetben tanácstalanok, de szeretnének hasznos, gyakorlati tudást szerezni. Az sem árt, ha nem idegen tőlük a matematika és az informatika, mert ezekre az ismeretekre biztosan szükségük lesz.
A Gazdálkodás és menedzsment ágazat szakmáiban a szakirányú felsőoktatásra felkészítő okleveles technikus képzésre is van lehetőség. A képzésben részt vevő tanulók akár 500 felvételi pontot szerezhetnek a Dunaújvárosi Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakán, ha szakmai vizsgájuk legalább jó eredményű. Emellett kreditpontok elismertetésére is lehetőség nyílik, ezzel pedig lerövidülhet a felsőfokú tanulmányok időtartama.
A tanuló kérheti az okleveles technikusképzés alatt megszerzett tudásának elismerését abban az esetben is, ha más felsőoktatási intézményben tanul tovább.
Mester Aliz
Logisztikai technikus, 11. évfolyam
Mindig jó tanuló voltam, és a pályaválasztás során fontos szempont volt számomra, hogy egyszerre szerezzek érettségit és szakmát, valamint, hogy az iskola közel legyen a lakóhelyemhez. A Bezerédj Technikumról sok jót hallottam: családias légkör, jó közösség, segítőkész oktatók. A logisztika pedig érdekes és változatos területnek tűnt. Úgy érzem, jól döntöttem, mert ma is nagyon tetszik ez a szakma – különösen a szervezési folyamatok állnak közel hozzám. A logisztikát azoknak ajánlom, akik szeretnek szervezni, csapatban dolgozni, és nyitottak az új kihívásokra. Én a jövőmet is ezen a területen képzelem el: szeretnék továbbtanulni, és el tudom képzelni magam egy vezető pozícióban.
Hároméves szakképző iskolai képzésünk a Kereskedelem ágazatban indul, Kereskedelmi értékesítő szakmai kimenettel – a hagyományainkhoz hűen, de a modern munkaerőpiaci igényekhez igazodva.
Miért érdemes a KERI-t választani?
- Duális képzés: Tanulóink vállalati környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot.
- Külföldi lehetőségek: Nemzetközi tapasztalatszerzési programokban is részt vehetnek.
- Versenyek és támogatás: A tehetséges diákokat versenyekre ösztönözzük, és minden támogatást megadunk a felkészüléshez.
- Anyagi juttatások: Ösztöndíj, szakképzési munkabér, valamint akár 300.000 Ft-os pályakezdési juttatás a sikeres vizsgát követően.
László Adél
Kereskedő és webáruházi technikus, 11. évfolyam
Régóta tudom, hogy kereskedő szeretnék lenni, mert szeretek emberekkel foglalkozni és segíteni nekik. Úgy gondoltam, hogy ha érettségit és szakmát is szerzek, könnyebben boldogulok majd a tanulmányaim befejezése után, ezért a technikusi képzést választottam. Az iskolát azért választottam, mert közel van a lakóhelyemhez, és sok jót hallottam róla. Részt vettem egy nyílt napon, ahol nagyon tetszett a hangulat – a tanárok és a diákok is kedvesek és segítőkészek voltak. Jelenleg azt tervezem, hogy a képzés befejezése után megszerzem a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmát is. Mindössze két év alatt elvégezhető, és így még több lábon állhatok majd a munkaerőpiacon.
Modern környezet, családias közösség
A KERI-ben nem csak az oktatás színvonala, hanem annak körülményei is kiemelkedően jók. Klimatizált, digitális táblákkal felszerelt tantermek, megújult bútorzat, korszerű informatikai és szakmai eszközök – többek között pénztárgépek, mérlegek, biztonsági kapu –, targonca szimulátor, okostanterem, felújított világítási rendszer és vizesblokkok, valamint konditerem várja a diákokat. Az iskolaépület homlokzata és tetőszerkezete is megújult, így minden adott a biztonságos és inspiráló tanuláshoz.
Ezen felül nálunk egy elfogadó, támogató, családias közösség tagja lehetsz, ahol az oktatók és a diákönkormányzat számos színes programmal gondoskodik arról, hogy az iskolai évek emlékezetesek legyenek.
Ha szeretnéd megalapozni jövődet egy biztos szakmával, és közben egy inspiráló közösség tagja lenni, válaszd a KERI-t – Szekszárd gazdasági képzéseinek központját!
Képzési kínálatunk a 2026/2027-es tanévre:
- Technikum (5 éves képzés, ágazatok és szakmai kimenetek)
Gazdálkodás és menedzsment ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
- Kereskedelem ágazat: Kereskedő és webáruházi technikus
- Közlekedés és szállítmányozás ágazat: Logisztikai technikus
- Szakképző iskola (3 éves képzés, ágazat és szakmai kimenet)
Kereskedelem: Kereskedelmi értékesítő
Nyílt napjaink:
- 2025. november 8. (szombat), 9 óra – Nyílt nap – Igazgatói, igazgatóhelyettesi tájékoztató, interaktív szakmabemutatók szülőknek és diákoknak.
- 2025. november 28. (péntek), 8 óra – Nyílt nap, valamint Szakmai és Állásbörze – Igazgatói tájékoztató, nyílt órák, „szakma szigetek” bemutatkozása, valamint börze, ahol bemutatkoznak a duális képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetek, valamint további kiemelt partnereink.
Kapcsolat:
Cím: 7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.
Telefon: +36/74/315-177, +36/74/316-463
E-mail: [email protected]
Honlap: https://bezeredj.tmszc.hu/