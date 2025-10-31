A jövő vendéglátósai és turisztikai szakemberei a Hunyadiban tanulnak

A Tolna Vármegyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola korszerű környezetben, kiemelkedő szakmai háttérrel kínál biztos alapokat és versenyképes tudást a pályakezdéshez.

Széles képzési kínálat

Iskolánkban a nyolcadik osztályt befejező diákok hároméves szakképző iskolai és ötéves technikumi képzések közül választhatnak. A szakképző iskolai szakmák között megtalálható a Szakács, Cukrász, Pincér-vendégtéri szakember, valamint a Panziós-fogadós képzés. Technikumi szinten pedig Szakács szaktechnikus, Cukrász szaktechnikus, Turisztikai technikus és Vendégtéri szaktechnikus szakmákra lehet jelentkezni.

Bakó Szilárd

Szakács szaktechnikus, 12. évfolyam Gyerekkorom óta szeretek főzni – már általános iskolásként is szívesen segítettem édesanyámnak a konyhában. Ezért döntöttem úgy, hogy szakács szeretnék lenni. Mivel szekszárdi vagyok, egyértelmű volt számomra, hogy a Hunyadi Technikumba jelentkezem, különösen azért, mert az iskola nyílt napi kitelepülése is nagyon jó benyomást tett rám. A szakmában azt szeretem a legjobban, hogy művészet is rejlik benne: az ízek és a látvány tányéron való kombinálásával igazi élményt nyújthatunk a vendégeknek. A konyhában elengedhetetlen a mentális jelenlét és a jó állóképesség, különösen a hosszú műszakok miatt. Ha befejezem a tanulmányaimat, szeretnék színvonalas éttermekben dolgozni, tapasztalatot szerezni, és később saját vállalkozást indítani.

Fontos kiemelni, hogy nem csak általános iskolások jelentkezését várjuk: érettségizők és felnőttek számára is elérhetők szakmaszerzési lehetőségek, akár új karrierút elindításához is.

Biztos elhelyezkedés, ösztöndíjak, támogatások

A nálunk oktatott szakmák keresettek a munkaerőpiacon, így a végzett tanulók jó eséllyel találnak munkát. A duális képzési rendszernek köszönhetően tanulóink valós vállalkozási környezetben szerezhetnek gyakorlatot, és már tanulmányaik alatt szakképzési munkabérben részesülhetnek. A sikeres szakmai vizsgát követően pályakezdési juttatásra is jogosultak, amely az elért eredménytől függően akár 300.000 forint is lehet.