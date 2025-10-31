október 31., péntek

A jövő vendéglátósai és turisztikai szakemberei a Hunyadiban tanulnak

Címkék#szakképzési centrum#Hunyadi#turisztika#vendéglátás

Tolna vármegye legmodernebb iskolája várja mindazokat, akik a turizmus és vendéglátás világában képzelik el jövőjüket.

PR cikk
A jövő vendéglátósai és turisztikai szakemberei a Hunyadiban tanulnak

Forrás: Tolna Vármegyei SZC

A Tolna Vármegyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola korszerű környezetben, kiemelkedő szakmai háttérrel kínál biztos alapokat és versenyképes tudást a pályakezdéshez.

Széles képzési kínálat 

Iskolánkban a nyolcadik osztályt befejező diákok hároméves szakképző iskolai és ötéves technikumi képzések közül választhatnak. A szakképző iskolai szakmák között megtalálható a Szakács, Cukrász, Pincér-vendégtéri szakember, valamint a Panziós-fogadós képzés. Technikumi szinten pedig Szakács szaktechnikus, Cukrász szaktechnikus, Turisztikai technikus és Vendégtéri szaktechnikus szakmákra lehet jelentkezni.

Forrás: Tolna Vármegyei SZC

Bakó Szilárd    
Szakács szaktechnikus, 12. évfolyam

Gyerekkorom óta szeretek főzni – már általános iskolásként is szívesen segítettem édesanyámnak a konyhában. Ezért döntöttem úgy, hogy szakács szeretnék lenni. Mivel szekszárdi vagyok, egyértelmű volt számomra, hogy a Hunyadi Technikumba jelentkezem, különösen azért, mert az iskola nyílt napi kitelepülése is nagyon jó benyomást tett rám. A szakmában azt szeretem a legjobban, hogy művészet is rejlik benne: az ízek és a látvány tányéron való kombinálásával igazi élményt nyújthatunk a vendégeknek. A konyhában elengedhetetlen a mentális jelenlét és a jó állóképesség, különösen a hosszú műszakok miatt. Ha befejezem a tanulmányaimat, szeretnék színvonalas éttermekben dolgozni, tapasztalatot szerezni, és később saját vállalkozást indítani.

Fontos kiemelni, hogy nem csak általános iskolások jelentkezését várjuk: érettségizők és felnőttek számára is elérhetők szakmaszerzési lehetőségek, akár új karrierút elindításához is.

Biztos elhelyezkedés, ösztöndíjak, támogatások

A nálunk oktatott szakmák keresettek a munkaerőpiacon, így a végzett tanulók jó eséllyel találnak munkát. A duális képzési rendszernek köszönhetően tanulóink valós vállalkozási környezetben szerezhetnek gyakorlatot, és már tanulmányaik alatt szakképzési munkabérben részesülhetnek. A sikeres szakmai vizsgát követően pályakezdési juttatásra is jogosultak, amely az elért eredménytől függően akár 300.000 forint is lehet.

A rászoruló és jól teljesítő diákok számára elérhető az Apáczai-ösztöndíj, valamint az iskola alapítványi támogatása, amely tovább segíti a tanulmányok sikeres befejezését.

Forrás: Tolna Vármegyei SZC

Vörös Amina  
Cukrász szaktechnikus, 12. évfolyam

Kiskorom óta érdekel a cukrászat, és a mikor eljött a középiskolaválasztás ideje, több érv is a Hunyadi Technikum mellett szólt. Egyrészt közel van a lakhelyemhez, másrészt a vármegye legmodernebb, legjobban felszerelt iskolája a Turizmus-vendéglátás területén, amely biztosítja a feltételeket a szakmai fejlődéshez. A cukrászatban azt szeretem a legjobban, hogy teret enged a kreativitásnak, szinte bármit meg lehet valósítani.  Az is tény, hogy ebben a szakmában is sokat kell dolgozni, és alkalmazkodni kell a vevők idényeihez. Én szeretnék minél többet fejlődni, minél több technikát elsajátítani, tapasztalatot szerezni, és a jövőben saját cukrászdát nyitni.

Orientációs év – biztos alapok a döntéshez

Azoknak a fiataloknak, akik még nem biztosak a pályaválasztásban, vagy kompetenciahiánnyal zárják az általános iskolát, orientációs évfolyamot kínálunk. Ez az év lehetőséget ad több szakma megismerésére, kompetenciafejlesztésre, és segít abban, hogy a tanulók magabiztosan válasszanak irányt a középiskolai oktatásban.

Modern környezet, kiemelkedő infrastruktúra

Teljesen megújult Hunyadi utcai épületünk a vármegye egyik legkorszerűbb oktatási helyszíne. Tankonyha, két tanétterem, két cukrászati tanműhely, modern informatikatermek, interaktív táblák és egy jól felszerelt könyvtár áll a tanulók rendelkezésére. Az udvaron kondipark, sporteszközök, pavilonok és napvitorlák biztosítják helyszínt a tanórák közötti tartalmas kikapcsolódáshoz.

A jövő vendéglátósai és turisztikai szakemberei a Hunyadiban tanulnak

Iskolánk ökoiskolaként elkötelezett a zöld környezet kialakítása mellett, így diákjaink esztétikus, komfortos és fenntartható környezetben tanulhatnak.

Szakmai kapcsolatok, versenyek, tehetséggondozás

A Hunyadi iskola szoros kapcsolatot ápol a helyi vendéglátó vállalkozásokkal, akik aktívan részt vesznek a tanulók képzésében. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, versenyekre való felkészítésre, és a kiemelkedő teljesítményű diákok támogatására. Elhivatott oktatóink támogatásával tehetséges diákjaink rendre dobogós helyezésekkel öregbítik iskolánk hírnevét az országos szakmai versenyeken. 

Forrás: Tolna Vármegyei SZC

Koppány Vászoly
Turisztikai technikus, 10. évfolyam

Azért választottam a turisztika szakot, mert szerettem volna bővíteni a tapasztalataimat ezen a területen. Önkéntesként már korábban is végeztem idegenvezetői munkát Grábócon, a szerb ortodox monostorban. Szekszárdi lakosként egyértelmű volt számomra, hogy középiskolai tanulmányaimat a Hunyadi Technikumban folytatom. Az idegenvezetésben azt szeretem, hogy sokféle emberrel találkozhatok, rengeteg új történetet hallhatok, és értékes tudást adhatok át. A jövőmet a médiaiparban képzelem el, de úgy gondolom, hogy az itt megszerzett tapasztalatok ezen a területen is hasznomra válnak.

Ha biztos jövőt szeretnél a turizmus vagy vendéglátás területén, válaszd a Hunyadit!

Tervezett képzési kínálatunk a 2026/2027-es tanévre

Technikum, képzési idő 5 év (ágazat, szakma):
Turizmus-vendéglátás: Cukrász szaktechnikus, Szakács szaktechnikus, Vendégtéri szaktechnikus, Turisztikai technikus 

Szakképző iskola, képzési idő 3 év (ágazat, szakma):
Turizmus-vendéglátás: Cukrász, Szakács, Pincér-vendégtéri szakember, Panziós-fogadós

Gyere el nyílt napunkra!

2025. november 12. – Igazgatói tájékoztató, interaktív szakmabemutatók, nyitott tanműhelyek.
VIP – Ahol fontos vagy!

Elérhetőségeink:
Cím: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7. 
Telefon: +36 70 331 7238      
E-mail: [email protected]   
Honlap: https://vendeglato.tmszc.hu/

 

