Egyedülálló lehetőségek Dombóváron – Tanulj az Apáczai Technikumban!

Széles képzési paletta – különleges lehetőségekkel

Az intézmény technikumi képzései a legkeresettebb ágazatokra fókuszálnak: kereskedelem, közlekedés és szállítmányozás, informatika és távközlés, rendészet és közszolgálat, gépészet, valamint oktatás. Különlegesség, hogy a vármegyében egyedüliként kínálnak vasúti szakirányú képzéseket – például vasútforgalmi szolgálattevő technikus és vasútijármű-szerelő technikus szakmát –, ráadásul közvetlen együttműködésben a magyar vasúttársasággal.

Minksz Nándor

Vasútforgalmi szolgálattevő technikus szakma, 12. évfolyam Gyermekkori álmom miatt választottam ezt a szakmát, hiszen mindig is mozdonyvezető szerettem volna lenni. Az Apáczai Technikumot azért választottam, mert itt találtam a lakóhelyemhez, Pécshez legközelebb eső, vasúti képzést. Az iskola szuper, és nagyon szeretem a kollégiumot is, ahol kiváló közösség alakult ki – ilyen háttérrel könnyebben veszem az akadályokat. A szakmát elsősorban a hozzám hasonló, megszállott vasutasoknak ajánlom. Azt tervezem, hogy tanulmányaim befejezése után elhelyezkedem a gyakorlati helyemen, és elvégzem a mozdonyvezetéshez szükséges további képzéseket.

Informatika – a jövő nyelve

Az informatikai képzés projektalapú, modern szemléletű, és az IT szektor elismert szereplői is aktívan részt vesznek benne. A diákok nemcsak tanulnak, hanem valódi projekteken keresztül fejlődnek, így már az iskolapadban elkezdhetik építeni karrierjüket.

Illés Nóra

Oktatási szakasszisztens szakma, 12. évfolyam Régóta tudom, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, elsősorban az óvodás korosztállyal – ezért választottam az Oktatási szakasszisztens szakmát. Mivel Dombóváron élek, kézenfekvő volt, hogy az Apáczai Technikumot válasszam, ahol éppen indult az elképzeléseimhez illő képzés. A döntésemben az iskola jó híre is fontos szerepet játszott. A duális képzés keretében egy dombóvári óvodában eltöltött idő csak megerősített abban, hogy jó úton járok. Később felsőfokú tanulmányaimat is az óvodapedagógusi pályához kapcsolódóan szeretném folytatni. Ezt az irányt mindazoknak ajánlom, akik szeretik a gyerekeket, és elhivatottságot éreznek a nevelés iránt.

Okleveles technikus képzést indítunk

Intézményünkben a 2026/2027-es tanévtől új szakma indul az okleveles óvodai nevelő képzés, amely kiváló lehetőséget biztosít azoknak a diákoknak, akik óvodapedagógusi pályára készülnek. A szakmai vizsga sikeres letétele után a tanulók előnyt élveznek az egyetemi továbbtanulás során: a megszerzett ismeretek és jó eredmények beszámításra kerülhetnek, így a felsőfokú tanulmányok ideje lerövidülhet.