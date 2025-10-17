2 órája
Egyedülálló lehetőségek Dombóváron – Tanulj az Apáczai Technikumban!
A Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium nem csupán Dombóvár egyik legpatinásabb oktatási intézménye – több mint 100 éves hagyományokra építve ma is a jövőt formálja. Az iskola célja, hogy a diákok versenyképes tudással, piacképes szakmával és valódi tapasztalatokkal lépjenek ki az életbe.
Forrás: Tolna Vármegyei SZC
Széles képzési paletta – különleges lehetőségekkel
Az intézmény technikumi képzései a legkeresettebb ágazatokra fókuszálnak: kereskedelem, közlekedés és szállítmányozás, informatika és távközlés, rendészet és közszolgálat, gépészet, valamint oktatás. Különlegesség, hogy a vármegyében egyedüliként kínálnak vasúti szakirányú képzéseket – például vasútforgalmi szolgálattevő technikus és vasútijármű-szerelő technikus szakmát –, ráadásul közvetlen együttműködésben a magyar vasúttársasággal.
Minksz Nándor
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus szakma, 12. évfolyam
Gyermekkori álmom miatt választottam ezt a szakmát, hiszen mindig is mozdonyvezető szerettem volna lenni. Az Apáczai Technikumot azért választottam, mert itt találtam a lakóhelyemhez, Pécshez legközelebb eső, vasúti képzést. Az iskola szuper, és nagyon szeretem a kollégiumot is, ahol kiváló közösség alakult ki – ilyen háttérrel könnyebben veszem az akadályokat. A szakmát elsősorban a hozzám hasonló, megszállott vasutasoknak ajánlom. Azt tervezem, hogy tanulmányaim befejezése után elhelyezkedem a gyakorlati helyemen, és elvégzem a mozdonyvezetéshez szükséges további képzéseket.
Informatika – a jövő nyelve
Az informatikai képzés projektalapú, modern szemléletű, és az IT szektor elismert szereplői is aktívan részt vesznek benne. A diákok nemcsak tanulnak, hanem valódi projekteken keresztül fejlődnek, így már az iskolapadban elkezdhetik építeni karrierjüket.
Illés Nóra
Oktatási szakasszisztens szakma, 12. évfolyam
Régóta tudom, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, elsősorban az óvodás korosztállyal – ezért választottam az Oktatási szakasszisztens szakmát. Mivel Dombóváron élek, kézenfekvő volt, hogy az Apáczai Technikumot válasszam, ahol éppen indult az elképzeléseimhez illő képzés. A döntésemben az iskola jó híre is fontos szerepet játszott. A duális képzés keretében egy dombóvári óvodában eltöltött idő csak megerősített abban, hogy jó úton járok. Később felsőfokú tanulmányaimat is az óvodapedagógusi pályához kapcsolódóan szeretném folytatni. Ezt az irányt mindazoknak ajánlom, akik szeretik a gyerekeket, és elhivatottságot éreznek a nevelés iránt.
Okleveles technikus képzést indítunk
Intézményünkben a 2026/2027-es tanévtől új szakma indul az okleveles óvodai nevelő képzés, amely kiváló lehetőséget biztosít azoknak a diákoknak, akik óvodapedagógusi pályára készülnek. A szakmai vizsga sikeres letétele után a tanulók előnyt élveznek az egyetemi továbbtanulás során: a megszerzett ismeretek és jó eredmények beszámításra kerülhetnek, így a felsőfokú tanulmányok ideje lerövidülhet.
Duális képzés és Erasmus – tanulás itthon és külföldön
Az iskola kiterjedt vállalati kapcsolatrendszerének köszönhetően egyre több tanuló vehet részt duális képzésben, ahol a tanulás mellett valódi munkatapasztalatot is szerezhetnek. Emellett az Erasmus-program révén külföldi szakmai gyakorlatra is lehetőség nyílik – az elmúlt időszakban például Barcelonában, Bécsben és Máltán jártak apáczais diákok.
Icha Krisztián
Rendvédelmi technikus szakma, 13. évfolyam
Gyermekkori álmomat követve jelentkeztem a Rendészet és közszolgálat ágazat képzésére, mert szeretnék szolgálni és hozzájárulni a közbiztonság fenntartásához. Az iskolaválasztásomat nagyban befolyásolta, hogy az Apáczai Technikum abban az utcában található, ahol én is lakom, ráadásul éppen ebben az intézményben indult ilyen irányú képzés. Mivel különösen érdekelnek a fegyverek, a lehetőségek közül az airsoft áll hozzám a legközelebb. Tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szeretném folytatni, hogy később a terrorelhárítás területén dolgozhassak.
Érettségi és szakma – egy lépésben
Az 5 éves technikumi képzés során a tanulók érettségit és szakmát is szereznek. Ha a választott szakirányban szeretnének továbbtanulni, a megszerzett végzettség előnyt jelent a felsőoktatási felvételin. A szakmai vizsga pedig emelt szintű érettségit tanúsít. Újdonság, hogy a következő tanévben óvodai nevelő okleveles technikusi képzés indítását is tervezi az iskola. Aki ezt a képzést választhatja, az továbbtanulásnál jelentős előnyre tehet szert egyrészt a felvételinél, másrészt pedig a tantárgyak beszámításánál.
Anyagi támogatás – a tanulásért járó juttatások
Az Apáczai diákjai ösztöndíjban részesülhetnek, a duális képzésben pedig szakképzési munkabért kapnak. A sikeres szakmai vizsga után egyszeri pályakezdési juttatásra is jogosultak, amely akár 300.000 forint is lehet – a vizsgaeredmények függvényében.
Modern környezet – inspiráló tanulás
Az iskola folyamatosan fejlődik: megújult informatikai eszközpark, interaktív táblák, okostanterem robotikával és dróntechnológiával, korszerű laborok, új sportpálya és kondipark, felújított tantermek és vizesblokkok – mindez a tanulók kényelmét és fejlődését szolgálja. Az intézmény saját kisbuszt is üzemeltet, kerékpár flottát tart fenn.
Kollégium – otthon az iskolában
Az iskola épületkomplexumában működő kollégium minden igénylő számára biztosít lakhatást. A komfortos környezet mellett tanulási támogatás, tartalmas szabadidős programok és remek közösség várja a kollégistákat.
Képzési kínálatunk a 2026/2027-es tanévre
Technikum (5 éves képzések, ágazatok és szakmai kimenetek)
- Közlekedés és szállítmányozás ágazat: Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
- Informatika és távközlés ágazat: Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus vagy Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
- Rendészet és közszolgálat ágazat: Közszolgálati technikus
- Kereskedelem ágazat: Kereskedő és webáruházi technikus
- Gépészet ágazat: Vasútijármű-szerelő technikus
- Oktatás ágazat: Oktatási szakasszisztens vagy Óvodai nevelő okleveles technikus
Válaszd a szakképzést, válassz bennünket! Legyél te is apáczais!
Kapcsolat:
Cím: 7200 Dombóvár, Arany János tér 21.
Telefon: +36-74/466-929
E-mail: [email protected]
Honlap: https://apaczai.tmszc.hu/