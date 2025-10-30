Gazdaságfejlesztés, innováció és fenntartható ökoszisztéma a kiemelt térségekben

A KDMFÜ Nonprofit Kft. a 2024. december 1 – 2025. október 31. között, a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvényben szintén nevesített Balaton Fejlesztési Tanács, illetve a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munkaszervezeteinek aktív közreműködésével valósította meg a fenti, komplex kutatási projektet, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. A program részeként 2025 februárjában megalapozó szakmai műhelymunka valósult meg a Tolna vármegyei Györkönyben, melynek keretében bemutatásra kerültek az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv alappillérei, térségi jógyakorlatok, illetve az érintett térségek jelenlegi helyzetképe is, ezzel operatív szinten is kezdetét vette a három térségi munkaszervezet projektszintű stratégiai együttműködése.

A legfontosabb eredmények bemutatására 2025 őszén, tudásmegosztó konferencia keretében került sor Hajóson, a meghatározó térségi partnerszervezetek és szakértők részvételével. A konferencia a legfontosabb szakpolitikai kulcsüzeneteket volt hivatott bemutatni, hiszen a három térségben lezajlott kutatások értékes, gyakorlati szempontból is hasznosítható megállapításokat hoztak, hozzájárulva a térségi gazdaság-/vállalkozásfejlesztés és a lakhatási feltételek javítását célzó jövőbeli döntések megalapozásához. Az esemény a vállalkozásfejlesztés, a finanszírozási szemléletváltás és a térségi gazdasági (és pozitív társadalmi/környezeti hatást generáló) együttműködések aktuális kérdéseit járta körül, különös tekintettel a kiemelt térségek fejlesztéspolitikai lehetőségeire, valamint a fenntarthatóságot támogató ökoszisztémák fejlesztésének fontosságára. A két kutatás eredményei komplex képet adnak a térség gazdasági és társadalmi folyamatairól, különös tekintettel a mikrovállalkozások működésére és a lakhatási környezet jellemzőire.

Grónay Andrea, a KDMFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője köszönti a konferencia résztvevőit.

Forrás: KDMFÜ

A mikrovállalkozási felmérés kérdőíves és interjús módszertannal vizsgálta a vállalkozások működési feltételeit, munkaerőpiaci helyzetét, valamint az együttműködési és fejlesztési lehetőségeket. Rámutatott a helyi gazdaság szereplőinek kihívásaira és fejlesztési irányaira, hozzájárulva a térség gazdasági potenciáljának feltérképezéséhez.