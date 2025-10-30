október 30., csütörtök

Gazdaságfejlesztés, innováció és fenntartható ökoszisztéma a kiemelt térségekben

Címkék#fenntarthatóság#gazdaságfejlesztés#innováció

Lezárult az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv II. és III. pilléreinek támogatása a kiemelt térségi fejlesztési tanácsok bevonásával című, közel egyéves projekt, amely három kiemelt térség (Közép-Duna mente, Balaton és Tokaj) lakhatási helyzetének, valamint az érintett térségek területén működő mikrovállalkozások szükségleteinek, igényeinek, illetve fejlesztési koncepcióinak azonosítására, felmérésére irányult.

PR cikk
Gazdaságfejlesztés, innováció és fenntartható ökoszisztéma a kiemelt térségekben

Tudásmegosztó konferencia a Hajósi Barokk Kastélyban, 2025. október 14-én.

Forrás: KDMFÜ

A KDMFÜ Nonprofit Kft. a 2024. december 1 – 2025. október 31. között, a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvényben szintén nevesített Balaton Fejlesztési Tanács, illetve a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munkaszervezeteinek aktív közreműködésével valósította meg a fenti, komplex kutatási projektet, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. A program részeként 2025 februárjában megalapozó szakmai műhelymunka valósult meg a Tolna vármegyei Györkönyben, melynek keretében bemutatásra kerültek az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv alappillérei, térségi jógyakorlatok, illetve az érintett térségek jelenlegi helyzetképe is, ezzel operatív szinten is kezdetét vette a három térségi munkaszervezet projektszintű stratégiai együttműködése.

A legfontosabb eredmények bemutatására 2025 őszén, tudásmegosztó konferencia keretében került sor Hajóson, a meghatározó térségi partnerszervezetek és szakértők részvételével. A konferencia a legfontosabb szakpolitikai kulcsüzeneteket volt hivatott bemutatni, hiszen a három térségben lezajlott kutatások értékes, gyakorlati szempontból is hasznosítható megállapításokat hoztak, hozzájárulva a térségi gazdaság-/vállalkozásfejlesztés és a lakhatási feltételek javítását célzó jövőbeli döntések megalapozásához. Az esemény a vállalkozásfejlesztés, a finanszírozási szemléletváltás és a térségi gazdasági (és pozitív társadalmi/környezeti hatást generáló) együttműködések aktuális kérdéseit járta körül, különös tekintettel a kiemelt térségek fejlesztéspolitikai lehetőségeire, valamint a fenntarthatóságot támogató ökoszisztémák fejlesztésének fontosságára. A két kutatás eredményei komplex képet adnak a térség gazdasági és társadalmi folyamatairól, különös tekintettel a mikrovállalkozások működésére és a lakhatási környezet jellemzőire. 

Grónay Andrea, a KDMFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője köszönti a konferencia résztvevőit. 
Forrás: KDMFÜ

A mikrovállalkozási felmérés kérdőíves és interjús módszertannal vizsgálta a vállalkozások működési feltételeit, munkaerőpiaci helyzetét, valamint az együttműködési és fejlesztési lehetőségeket. Rámutatott a helyi gazdaság szereplőinek kihívásaira és fejlesztési irányaira, hozzájárulva a térség gazdasági potenciáljának feltérképezéséhez.

A lakhatási helyzetkép elemzése a térségek munkaerőpiaci és lakhatási viszonyait, valamint azok összefüggéseit vizsgálta. A kutatás eredményei hangsúlyozzák a lakhatási feltételek és a foglalkoztatási lehetőségek közötti kapcsolat fontosságát, valamint rávilágítanak azokra a tényezőkre, amelyek a térség versenyképességét és munkaerő-megtartó képességét hosszú távon befolyásolják. A két vizsgálat tapasztalatai megalapozzák a jövőbeli szakpolitikai és fejlesztési beavatkozások tervezését, valamint elősegítik a térségi együttműködések erősítését.

Kerekasztal-beszélgetés, résztvevők: Fekete Károly, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Társadalomtudományi Kutatócsoport, kutatásvezetője; Horváth László, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. projekt koordinátora és Sándor-Majoros Zsuzsanna, a KDMFÜ Nonprofit Kft. szakmai igazgatója. Moderátor: Szoboszlai Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetközi Pénzügyi Kapcsolatokért és Kifektetéspolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság, Fejlesztéspolitikai Tervezési Főosztály, Fejlesztéspolitikai Tervezési Osztály, osztályvezetője.
Forrás: KDMFÜ

A projekt zárásaként lebonyolításra került egy záró szakmai műhelymunka is, Bölcskén, amely az érintettek közötti jövőbeni stratégiai együttműködés előkészítését és a további kutatási területek meghatározását szolgálta.

A megvalósult felmérések, illetve elemzések számos, komplex fejlesztési szükségletre reflektáló programelem meghatározását tették indokolttá, melyek folytatásaként a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával 2025. december 1 – 2026. október 31. között valósulhat meg a „Fenntartható turisztikai ökoszisztéma-építés és gazdaságélénkítő befektetés-ösztönzés három kiemelt térségben” című, újonnan induló projekt, amely az érintett térségek turisztikai ökoszisztémájának – együttműködésen alapuló – fejlesztésére, valamint az adott területen megvalósuló, jövőbeni befektetések, gazdaságélénkítő programok, beruházások tudatos ösztönzéséhez szükséges feltételek megteremtésére fókuszál majd. 

Kapcsolat:

KDMFÜ Nonprofit Kft.

Cím: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12. Globe 3 Irodaház, V. em.

E-mail: [email protected]

Honlap: https://kdmfu.hu/uj-gazdasagpolitikai-akcioterv/

 

 

