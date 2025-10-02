Hőszigetelés ingyenes anyaggal? Ismerje meg a Hungarocell Felújítási Program lehetőségeit!

A homlokzati hőszigetelés és padlásfödém-szigetelés most sokak számára elérhetővé válik – garanciával.

Ha valaki ma azt hallja, hogy egy teljes homlokzati hőszigetelő rendszerhez ingyen hozzájuthat, könnyen kételkedni kezd: hogyan lehetséges ez? A Masterplast által indított Hungarocell Felújítási Program valóban azt kínálja a háztulajdonosoknak, hogy a hőszigetelő anyagokat – a jól ismert Hungarocell EPS lapoktól kezdve a kiegészítő ragasztó- és vakolóanyagokig – térítésmentesen biztosítja. Az ajánlat elsőre hihetetlennek hangzik, de a magyarázat egyszerű: a program törvényi hátterét az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) adja, amely alapján az energiakereskedő vállalatoknak a lakossági energiamegtakarítást kell elősegítenie és Hitelesített Energiamegtakarítással bizonyítani. Cikkünkben utánajártunk a program részleteinek.

Mi áll a háttérben? – Az EKR törvény és a HEM

Az Európai Unió és Magyarország energiapolitikája szerint a jövő egyik kulcsa az energiahatékonyság növelése. Magyarországon ezt a célt szolgálja az ún. Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR), amely előírja a nagy energiakereskedőknek: évente meghatározott mértékű lakossági energiamegtakarítást kell elősegíteniük és igazolniuk.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy háztulajdonos szigeteli otthonát, a felújítással elért energiamegtakarítás mennyisége hivatalosan kiszámítható és hitelesíthető. Ezt nevezzük Hitelesített Energiamegtakarításnak (HEM). A HEM értékesíthető: a nagy energiakereskedők megvásárolják, mert így teljesíthetik a törvényben előírt kötelezettségeiket. Az ebből származó bevétel fedezi a hőszigetelő anyagok költségét.

Vagyis a lakosság számára ingyenessé is válhat az anyag, az energiakereskedők pedig elérik a törvényben rájuk rótt célokat. Ez a win-win modell a lényege a Masterplast Hungarocell Felújítási Programjának.

Forrás: Masterplast

A Hungarocell Felújítási Program két pillére

1. Homlokzati hőszigetelés – ingyenes anyaggal

A program központi eleme a homlokzati szigetelés. A résztvevők számára a Masterplast biztosítja a teljes hőszigetelő rendszert, amely a „termikus-burok” fontos alapegysége, és az egyik legnagyobb energiamegtakarítást eredményezi. A kivitelezés költsége a háztulajdonost terheli, ami a vidéki térségekben nagyságrendileg 10-12 ezer forint/m² körüli összegért elérhető, míg Budapesten és környékén a kivitelezési árak kb. 30-40%-kal magasabbak.