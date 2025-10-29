24 perce
Keresztféléves mesterképzések a Dunaújvárosi Egyetemen
A Dunaújvárosi egyetem (DUE) a 2025 februárjában induló keresztféléves felvételi időszakában is várja azokat a hallgatókat, akik szeretnék mesterszintre emelni tudásukat, műszaki és pedagógiai területeken.
Az intézmény két mesterképzése:
1. Gépészmérnöki (MSc) – Innováció és szakmai fejlődés
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik magas szintű elméleti tudással és gyakorlati kompetenciákkal rendelkeznek.
2. Tanár-mérnöktanári mesterszakok – Hivatás a jövő mérnökeinek képzésében
Ez a szakirány azoknak releváns, akik szeretnék műszaki tudásukat átadni a jövő generációjának és képesek közép-, illetve felsőfokú oktatási intézményekben műszaki tantárgyak oktatására, gyakorlati ismeretek hatékony közvetítésére.
Jelentkezési határidő: november 15.
Ponthatárok kihirdetése: következő év januárjának második fele
További információkért látogass el a https://www.felvi.hu/ valamint a https://www.uniduna.hu/hallgatoknak/kepzeseink-hallgatok oldalra.
A jövő tudását ma képezzük! Jelentkezz a Dunaújvárosi Egyetemre!