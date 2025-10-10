1 órája
Kezdd a jövőd építését a vármegye legnagyobb szakképző intézményében!
Tolna vármegye szakembereinek generációi alapozták meg pályafutásukat a Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium falai között – nem véletlen, hogy Szekszárdon és környékén szinte mindenki ismeri intézményünket.
Technikumunk jelenleg nemcsak a műszaki és szolgáltatóipari szakmákban, hanem a rendészeti és honvédelmi területeken is kulcsszerepet tölt be a térség szakember-utánpótlásában.
Intézményünk a vármegye legszélesebb szakképzési kínálatával várja a pályaválasztás előtt álló fiatalokat – nyolc ágazatban, több mint húsz tervezett szakmai kimenettel. Legyen szó hároméves szakképző iskolai vagy ötéves, érettségit is adó technikumi képzésről, nálunk mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb utat a biztos megélhetéshez és szakmai sikerhez.
Tóth Dávid János
Burkoló szakma, 10. évfolyam
A burkoló szakmát azért választottam, mert érdekel az építőipar és úgy gondolom, jó maradandó dolgokat alkotni. Az iskolaválasztásban szerepet játszott, hogy az Ady közel van a lakhelyemhez, Tolnához, és sok barátom jár ide. A szakmában azt szeretem, hogy igényel kreativitást, és azoknak ajánlom, akik hozzám hasonlóan szeretik a kétkezi munkát. A továbbiak tekintetében azt tervezem, hogy a nyáron nehézgépkezelői vizsgát teszek, majd később meg szeretném szerezni a kőműves szakmát is. Később, ha úgy adódik, lehet, hogy saját vállalkozásba kezdek.
Innováció és jövőbe mutató oktatás
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink a legkorszerűbb szakmai ismeretekre tehessenek szert, ezt a célt szolgálják folyamatos fejlesztéseink. A Digitális Közösségi Alkotóműhelyben a diákok megismerkedhetnek többek között a lézergravírozás és a 3D nyomtatás technikájával, míg az okostanteremben a robotika és a dróntechnológia világába nyerhetnek betekintést. A Szépészet ágazat tanműhelyei a legmodernebb szalonokat idézik – és hamarosan vendégek előtt is megnyílnak. A látogatókat egy humanoid intelligens szolgáltató robot segíti majd az eligazodásban.
Korszerű gépjármű-diagnosztikai, építőipari, hegesztő, elektrotechnikai, valamint országosan is egyedülálló felszereltségű pneumatikai és vezérléstechnológiai tanműhely áll a diákok rendelkezésére. Mindezek mellett tornaszoba, konditerem is segíti a tanulók felkészülését.
Szirovatka György
Gépgyártástechnológiai technikus szakma, 12. évfolyam
Az iskolát a kollégium, a szakmát pedig a családi vállalkozásunk miatt választottam. Siófokról járok az Ady Endre Technikumba, otthon CNC forgácsolással, főként egyedi alkatrészek gyártásával foglalkozó cégünk van, amelyben már most is besegítek, és amelyet tovább szeretnék majd vinni. A szakmát azért ajánlom, mert sok érdekes oldala van. Én a programozást, az alkatrészek megrajzolását szeretem a legjobban. Nem könnyű szakma, viszont, ha valaki érdeklődik a terület iránt, és hajlandó energiát fektetni a tanulásba, annak nem okozhat nagy gondot a megszerzése.
Megújulás és bővülés
Nagy öröm számunkra, hogy hamarosan befejeződik Technikumunk B épületének felújítása, így a következő tanévet már jóval nagyobb területen, új közösségi térrel gazdagodva kezdhetjük meg. Ez azt is jelenti, hogy diákjaink még jobb körülmények között folytathatják tanulmányaikat, valamint méltó helyszínt nyernek rendezvényeink is.
Támogatás, ösztöndíj, jövőkép
Tanulóink már az ágazati alapoktatás során ösztöndíjban részesülnek, majd a sikeres alapvizsga után duális képzés keretében, szakképzési munkaszerződéssel vállalkozásnál folytathatják tanulmányaikat – miközben legalább bruttó 100 ezer forintos munkabért kapnak. A képzés végén akár 300 ezer forintos pályakezdési juttatás is elérhető.
Vámos Gergő
Villanyszerelő szakma, 10. évfolyam
Az iskolát azért választottam, mert sok jót hallottam róla, és a bátyám is itt tanul, a villanyszerelő szakmát pedig azért, mert szeretek szerelni, gyerekként is szerettem. Tetszik, hogy sok mindent megtanulhatok, jól érzem magam a duális képzőhelyemen, ahol a környezet barátságos, és jól érthetően tanítják meg nekünk a szakmai ismereteket, a munka pedig változatos. Később szeretnék majd a képzőhelyemen elhelyezkedni, és folyamatosan képezni magam, hogy a szakmámban naprakész tudással rendelkezzek.
A technikusi végzettség pedig nemcsak a munkaerőpiacon jelent előnyt: a szakirányú egyetemi felvételiknél is komoly pluszt jelent. A Dunaújvárosi Egyetemmel való együttműködés révén a Gépészet ágazatban végzett tanulók további kedvezményekben részesülnek – akár tantárgybeszámítás formájában is.
Kollégiumi elhelyezés
Iskolánk korszerűen felszerelt lány- és fiúkollégiummal is rendelkezik, így minden olyan tanulónknak, aki nem tudja megoldani a napi bejárást, elhelyezést biztosítunk.
Ha biztos szakmát, modern környezetet és valódi lehetőségeket keresel, nálunk jó helyen jársz. Jelentkezz, és építsd velünk a jövődet!
Nyílt napjaink:
- 2025. november 14.
- 2026. január 9.
Fotók: Tolna Vármegyei SZC
Tervezett képzési kínálatunk a 2026/2027-es tanévre
Technikum, képzési idő 5 év (ágazat, szakma):
- Gépészet ágazat: Gépgyártástechnológiai technikus vagy Gépész technikus
- Elektronika és elektrotechnika ágazat: Erősáramú elektrotechnikus vagy Ipari informatikus
- Honvédelem ágazat: Honvéd kadét (Honvédelmi igazgatási ügyintéző)
- Informatika és távközlés ágazat: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
- Rendészet és közszolgálat ágazat: Közszolgálati technikus (Rendészeti technikus)
- Specializált gép- és járműgyártás ágazat: Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz vagy motorkerékpár és versenymotor szerelés) vagy Mechatronikai technikus
- Szépészet ágazat: Fodrász vagy Kozmetikus technikus vagy Kéz- és lábápoló technikus
Szakképző iskola, képzési idő 3 év (ágazat, szakma):
- Elektronika és elektrotechnika ágazat: Villanyszerelő
- Építőipar ágazat: Kőműves vagy Bádogos vagy Burkoló vagy Ács
- Gépészet ágazat: Gépi és CNC forgácsoló vagy Hegesztő
- Specializált gép- és járműgyártás ágazat: Gépjármű mechatronikus vagy Járműfényező vagy Karosszérialakatos
