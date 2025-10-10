Kezdd a jövőd építését a vármegye legnagyobb szakképző intézményében!

Technikumunk jelenleg nemcsak a műszaki és szolgáltatóipari szakmákban, hanem a rendészeti és honvédelmi területeken is kulcsszerepet tölt be a térség szakember-utánpótlásában.

Intézményünk a vármegye legszélesebb szakképzési kínálatával várja a pályaválasztás előtt álló fiatalokat – nyolc ágazatban, több mint húsz tervezett szakmai kimenettel. Legyen szó hároméves szakképző iskolai vagy ötéves, érettségit is adó technikumi képzésről, nálunk mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb utat a biztos megélhetéshez és szakmai sikerhez.

Tóth Dávid János

Forrás: Tolna Vármegyei SZC

Burkoló szakma, 10. évfolyam A burkoló szakmát azért választottam, mert érdekel az építőipar és úgy gondolom, jó maradandó dolgokat alkotni. Az iskolaválasztásban szerepet játszott, hogy az Ady közel van a lakhelyemhez, Tolnához, és sok barátom jár ide. A szakmában azt szeretem, hogy igényel kreativitást, és azoknak ajánlom, akik hozzám hasonlóan szeretik a kétkezi munkát. A továbbiak tekintetében azt tervezem, hogy a nyáron nehézgépkezelői vizsgát teszek, majd később meg szeretném szerezni a kőműves szakmát is. Később, ha úgy adódik, lehet, hogy saját vállalkozásba kezdek.

Innováció és jövőbe mutató oktatás

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink a legkorszerűbb szakmai ismeretekre tehessenek szert, ezt a célt szolgálják folyamatos fejlesztéseink. A Digitális Közösségi Alkotóműhelyben a diákok megismerkedhetnek többek között a lézergravírozás és a 3D nyomtatás technikájával, míg az okostanteremben a robotika és a dróntechnológia világába nyerhetnek betekintést. A Szépészet ágazat tanműhelyei a legmodernebb szalonokat idézik – és hamarosan vendégek előtt is megnyílnak. A látogatókat egy humanoid intelligens szolgáltató robot segíti majd az eligazodásban.

Korszerű gépjármű-diagnosztikai, építőipari, hegesztő, elektrotechnikai, valamint országosan is egyedülálló felszereltségű pneumatikai és vezérléstechnológiai tanműhely áll a diákok rendelkezésére. Mindezek mellett tornaszoba, konditerem is segíti a tanulók felkészülését.