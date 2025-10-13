október 13., hétfő

Tapasztalatcsere az atomerőművek konfigurációkezeléséről

Címkék#Paks II Zrt#konfiguráció#atomerőmű

A nukleáris iparban a konfigurációkezelés legfontosabb alapelve, hogy egy atomerőmű életciklusának minden pillanatában tisztában kell lenni azzal, hogy milyen műszaki jellemzőkkel rendelkező komponensek működnek a létesítményben, ami kulcsfontosságú a biztonság és a megbízhatóság fenntartásához. Ez komoly műszakidokumentáció- és műszaki adatbázis kezelési tevékenységet jelent. Mint sok más szakterületen, a konfigurációkezelésben is nemzetközi tudásmegosztás zajlik, amelyben élen jár a Paks II. Zrt.

PR cikk

Egy atomerőműnek jelentős mennyiségű műszaki dokumentációja van. A konfigurációkezelés célja az ezekben lévő több millió műszaki adat pontos nyilvántartása, illetve annak biztosítása, hogy azokat mindig a valós állapotnak megfelelően lehessen megjeleníteni. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő változáskezelés, amely egy épülő atomerőmű esetében is kulcsfontosságú, hiszen mind a tervezési, mind a kivitelezési fázisban számos műszaki változás merülhet fel. 

A Paks II. beruházás, mint az Európai Unió legelőrehaladottabb nukleáris projektje ezen a téren is jó példával szolgál az iparágban, hiszen nemcsak alapító tagja az európai atomerőművek konfigurációkezelési csoportjának, de a közösség idei találkozójának házigazdája is volt egyben.

A csoport alapításának ötlete még 2020 novemberében merült fel egy Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) által szervezett konfigurációkezelési workshopot követően. Az akkor elindult közös tudásmegosztás folyományaként több európai nukleáris ipari cég, így a cseh České Energetické Závody, a szlovák Slovenské Elektrárne, Magyarország részéről pedig az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Paks II. Zrt. képviselőinek részvételével kezdődött meg a szakmai együttműködés a European Configuration Management Benchmarking Group (ECMBG) létrejöttével.

Ez már az ötödik év, hogy találkozunk. A rendezvény jó alkalom arra, hogy fórumot biztosítson a konfigurációkezeléssel kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok, tanulságok és jó gyakorlatok megosztásához

 – mondta Kelemen Róbert, a Paks II. Zrt. generáltervezési és műszaki dokumentációkezelési osztályvezetője, aki egyben az idei esemény főszervezője is volt. 

Kelemen Róbert előadása a konfigurációkezelés aktualitásairól az ECMBG találkozóján. 
Forrás: PAKS II

Tavaly csatlakozott a csoporthoz a lengyel Polskie Elektrownie Jądrowe vállalat, amely két új atomerőművet fog megvalósítani Lengyelországban, idén pedig már holland kollégákat is köszönthettünk köreinkben

– tájékoztatott. 

A konfigurációkezelés terén hiánypótló ez a szerveződés, nem volt eddig hasonló, nagyon érdekesnek találom

– fogalmazott Hans te Lintelo, a holland Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland konfigurációkezelési osztályvezetője. A szakember kiemelte, hogy mind a Paks II., mind a lengyel projektek kapcsán hasznos tudással gazdagodtak a találkozó résztvevői. 

Nagyon lelkes vagyok, hogy volt lehetőségünk új technológiákról beszélgetni és megtapasztalni, hogy a konfigurációkezelés már az alapoknál is nagyon jelentős súllyal bír egy atomerőmű esetében

– összegezte tapasztalatait.

Hans te Lintelo, a holland EPZ konfigurációkezelési osztályvezetője.
Forrás: PAKS II

A kétnapos, Gárdonyban tartott konferencia során a mesterséges intelligencia konfigurációkezelésben való alkalmazása is fókuszba került, de napirenden volt az as-built, azaz a megvalósult dokumentáció kezelése és a lézerszkenner alapú 3D modellezés egyaránt. 

Azt mondhatom és a visszajelzések is azt tükrözik, hogy a találkozó valódi szakmai értéket jelent a nukleáris konfigurációkezelés területén

– értékelte a rendezvényt Kelemen Róbert.

 

 

 

