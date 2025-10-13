Tapasztalatcsere az atomerőművek konfigurációkezeléséről

Egy atomerőműnek jelentős mennyiségű műszaki dokumentációja van. A konfigurációkezelés célja az ezekben lévő több millió műszaki adat pontos nyilvántartása, illetve annak biztosítása, hogy azokat mindig a valós állapotnak megfelelően lehessen megjeleníteni. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő változáskezelés, amely egy épülő atomerőmű esetében is kulcsfontosságú, hiszen mind a tervezési, mind a kivitelezési fázisban számos műszaki változás merülhet fel.

A Paks II. beruházás, mint az Európai Unió legelőrehaladottabb nukleáris projektje ezen a téren is jó példával szolgál az iparágban, hiszen nemcsak alapító tagja az európai atomerőművek konfigurációkezelési csoportjának, de a közösség idei találkozójának házigazdája is volt egyben.

A csoport alapításának ötlete még 2020 novemberében merült fel egy Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) által szervezett konfigurációkezelési workshopot követően. Az akkor elindult közös tudásmegosztás folyományaként több európai nukleáris ipari cég, így a cseh České Energetické Závody, a szlovák Slovenské Elektrárne, Magyarország részéről pedig az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Paks II. Zrt. képviselőinek részvételével kezdődött meg a szakmai együttműködés a European Configuration Management Benchmarking Group (ECMBG) létrejöttével.

Ez már az ötödik év, hogy találkozunk. A rendezvény jó alkalom arra, hogy fórumot biztosítson a konfigurációkezeléssel kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok, tanulságok és jó gyakorlatok megosztásához

– mondta Kelemen Róbert, a Paks II. Zrt. generáltervezési és műszaki dokumentációkezelési osztályvezetője, aki egyben az idei esemény főszervezője is volt.

Kelemen Róbert előadása a konfigurációkezelés aktualitásairól az ECMBG találkozóján.

Forrás: PAKS II

Tavaly csatlakozott a csoporthoz a lengyel Polskie Elektrownie Jądrowe vállalat, amely két új atomerőművet fog megvalósítani Lengyelországban, idén pedig már holland kollégákat is köszönthettünk köreinkben

– tájékoztatott.

A konfigurációkezelés terén hiánypótló ez a szerveződés, nem volt eddig hasonló, nagyon érdekesnek találom

– fogalmazott Hans te Lintelo, a holland Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland konfigurációkezelési osztályvezetője. A szakember kiemelte, hogy mind a Paks II., mind a lengyel projektek kapcsán hasznos tudással gazdagodtak a találkozó résztvevői.

Nagyon lelkes vagyok, hogy volt lehetőségünk új technológiákról beszélgetni és megtapasztalni, hogy a konfigurációkezelés már az alapoknál is nagyon jelentős súllyal bír egy atomerőmű esetében

– összegezte tapasztalatait.