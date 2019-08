7 tipp a gyerekszoba berendezéséhez

Amennyi lehetőséget, annyi fejtörést is rejt magában egy gyerekszoba berendezése, hiszen ameddig itt tényleg szabadjára engedhetjük a fantáziánkat, egyúttal törekedünk kell arra is, hogy a helyiség minél otthonosabb, kényelmesebb, praktikusabb és természetesen biztonságosabb legyen. Mivel nagy valószínűséggel a család legkisebb tagja itt fogja eltölteni a legtöbb időt, ezért fontos, hogy a szoba nyugodt hangulatot árasszon, amiben nemcsak a pihenés lehet békés, de amiben a játék, mókázás is mindennapos, kellemes időtöltéssé válhat. Alapvetően mást és mást igényelne egy csecsemő és egy 3-4 éves gyerkőc szobájának berendezése, de a 7 évesnek sem ugyanazokra a dolgokra van szükségük, mint kisebb társaiknak. Érdemes tehát néhány évente átalakítani a szoba dekorációját és ezzel az (alap)hangulatát is a gyermek korához igazítani, hogy az kellően stimuláló, ám mégis valahol kiegyensúlyozott legyen. Nem kell azonnal nagy átalakításokra gondolni, sokszor elég csak egy másik tapéta, egy új játszószőnyeg vagy egy átfestett komód mindehhez.

1. A szoba színe

Abban mindannyian megegyezhetünk, hogy megfelelő ízléssel remekül tudnak kinézni az élén színű falak is, ám ha gyerekszobáról van szó, hagyjuk a rikító, erős színeket és inkább a pasztell, semleges színű tapéták között nézelődjünk. A tapéta azért jó választás, mert könnyen eltávolítható és jól kombinálható más, mintás tapétákkal, ha egy kis rafinériát is vinnénk a falakra. Ráadásul egy tapétázott fal esetében, amikor a színes filc vagy zsírkréta „életre kel” és a falon landol egy rajzocska, egy tapétánál könnyebben eltávolítható vagy elrejthető, mintha festve lenne a falunk.

2. Játszószőnyeg

Könnyen átsiklódhatunk a téma felett, gondolván, ez úgyis a lábunk alatt van, akkor meg nem mindegy? Nagyon nem, hiszen ahogy kúszni-mászni kezd a kicsi, azt azonnal a szőnyegen fogja tenni. A gyerekszobába szánt szőnyegünk lehetőleg legyen könnyen tisztítható, rövid szálú, és minél puhább, hogy ne sértse fel a gyerek bőrét. Az meg, ha mintás, színes, vagy állatfigurás lesz, legyen másodlagos szempont, hiszen egy játszószőnyeg akkor is a képzelet és a játékok birodalmává válik, ha az nem hercegnős, hanem csak egy sima egyszínű darab.

3. Játékok tárolása

Kardinális kérdés, hiszen miből van a legtöbb egy gyerekszobában? Naná, hogy játékból és az ebből adódó rendetlenségből. Ezt néhány zárható, mély tároló dobozzal kivéthetjük, mert ezekbe esténként bepakolhatóak a játékok. Ezek a tárolók ma már a legváltozatosabb színekben kaphatóak, így ha a bútorok és a tapéta inkább semleges színű, választhatjuk a tárolókból az erőteljesebb, hangsúlyosabb árnyalatú darabokat is.

4. Praktikus bútorok

Nem kell túlzsúfolni a gyerekszobát, hiszen elég néhány funkcionális alapbútor, amiket jól kit tudunk használni. Babaszobába praktikus, ha a pelenkázó komód is egyben, később a gyerekágy, már lehet emeletes is, ami alatt berendezhető egy játszókuckó, és ahogy növekszik a gyerek, úgy nőjön vele együtt az asztalkája, széke is. Először csak gyurmázáshoz, rajzoláshoz fogja használni, ám egy szempillantás alatt már iskolás lesz és nézelődhetünk a sok fiókos íróasztalok között.

5. Nem kellenek az elektromos kütyük!

Az elektromos készülékek – úgy mint a televízió vagy a számítógép – ne legyenek bent a gyerekszobában, mivel ezek megzavarhatják a nyugalmat. Minimalizálni kell ebben a helyiségben az „elektroszmogot”, hiszen ez nem egészséges a gyerek fejlődése miatt sem.

6. Függöny és biztonság

A függöny kiválasztásakor ne hosszú, földig érő függöny mellett döntsünk, hanem inkább ágyfüggönyhöz hasonlóan rövid megoldást keressünk, így a gyerek nem fog belegabalyodni és attól se kell tartanunk, hogy mikor nem figyelünk oda, egy mozdulattal majd a fejére rántja a karnist.

7. Gondoljunk a jövőre!

A baba érkezésekor ajánlott a gyerekszobát úgy megtervezni, hogy az fokozatosan alakítható legyen. Felesleges olyan bútorokat vásárolnunk, melyek csak rövid ideig használhatók. Legjobb, ha egymással jól variálható, átépíthető darabok mellett döntünk, melyek időtállóak is egyben.