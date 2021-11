A döntésnek részese lehet a szavazatával

A járványügyi helyzet romlása miatt a Prima Díjkiosztó Gálát a VOSZ elhalasztja 2022 tavaszára. A közönségszavazást ez nem érinti.

November 18-án 0 órától elindult a szavazás a 2021-es Tolna megyei Prima Gála közönségdíjának várományosaira (a telefonszám: +36 30 3444 690.). A VOSZ Tolna megyei szervezete által meghirdetett jelöltek idén a hozzájuk tartozó kód-betűjelekkel: A – Kapos Kórus, B – Hőgyészi Székely Kör Bokréta Tánccsoport, C – Könyvné Szabó Éva és Könyv István.

A – Kapos Kórus

A Kapos Kórus 1972 őszén alakult Kovács Ildikó vezetésével, dombóvári fiatalok részvételével. A Kapos Táncegyüttest kísérő énekkar taglétszáma folyamatosan gyarapodott, majd önállóvá vált. A Magyar Rádió Kóruspódium című műsorában több alkalommal szerepeltek.

Kertész Attila 1987-től 1994-ig dirigálta a kórust, vezetése idején többször szerezte meg az énekkar az „Aranykoszorú” és az „Aranykoszorú diplomával” minősítést. Markovics Gábor 1994 nyarától a kórus karnagya. Kitartó munkájuk eredményeként 1995-ben Pápán „Fesztiválkórus”, 2000-ben Dombóváron „Hangversenykórus” minősítést szereztek. Repertoárjukban találhatóak egyházi művek, valamint Kodály, Bárdos, Karai, Kocsár, Orbán és Tillai művei.

A kilencvenes évek közepétől könnyűzenei feldolgozásokat is készítenek. Komoly szerepük van a németországi Kernen és Dombóvár testvérvárossá válásában. A Tolna Megyei Közgyűlés 2004-ben addigi munkájuk elismeréseként a „Tolna Megyéért” kitüntetést adományozta nekik. Dombóvár és Tolna megye jó hírét a világ számos országában öregbítették már.

B – Hőgyészi Székely Kör, Bokréta Tánccsoport

A Hőgyészi Székely Kör 1998-ban alakult, és még abban az évben Bokréta néven létrehozta néptánccsoportját azzal a céllal, hogy a településen élő székely családokat összetartsa, és nemzetiségi kultúrájukat ápolja, gondozza.

A Bokréta azóta is állandó jelleggel működik, s Kisbokréta néven, közel 20 gyermekkel utánpótlásbázisa is van. Az együttes négyszeresen kiválóra minősített (2010 Pécsvárad, 2012 Bonyhád, 2016 Dunapataj, 2019 Bonyhád). Rendszeres résztvevői a hagyományőrző együttesek néptánc-antológiáinak, a minősítő színpadoknak, a kapolcsi Művészetek völgyének, a Duna-menti Folklórfesztiválnak, a bonyhádi „Bukovinai Találkozások” nemzetközi folklórfesztiválnak és számos más országos rendezvénynek is. A Muharay Elemérről elnevezett díjat 2016-ban vehették át Százhalombattán, majd 2019-ben az együttesvezető Herczeg Gábor is Muharay-díjban részesült. Bátaszéken 2016-ban Sebestyén Ádám díjjal ismerte el munkájukat a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége.

C – Könyvné Szabó Éva és Könyv István

A harmadik jelölt a simontornyai művészházaspár: Könyvné Szabó Éva bőrműves népi iparművész és Könyv István János grafikusművész. Éva a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület tagja, 2007-ben nyerte el a Népművészeti Tanács zsűrijétől a bőrműves népi iparművész címet. Munkái szerepeltek számos helyi és országos kiállításon. Részese lehetett a WBO profi Európa-bajnoki ökölvívó övek készítésének. Ő képviselte 2015-ben Magyarországot a Milánói Világkiállításon. A világ számos országába eljutottak munkái. Több éve részt vesz a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület által szervezett népi bőrműves oktatásban, ahol felnőtteket tanít szakkör jelleggel.

Könyv István János grafikusművész 1974-től dolgozik, mint képgrafikus, tervező, reklámgrafikus. Számos cégnek, országos kiállításnak volt grafikai tervezője, kiállításrendezője.

Közel száz önálló és számos csoportos kiállításon szerepeltek grafikái az ország jelentősebb városaiban és külföldön. Reklámgrafikai munkái, könyvillusztrációi is széles körben ismertek. Első tervezője a Pákozdi Szabadtéri Honvédelmi Parknak. Több művészeti szakmai szervezet tagja, alapítója. Grafikusi alkotó munkája mellett szeret kalandozni más művészeti műfajokban is.

A kultúra segítségével több hagyományteremtő rendezvény, fesztivál „megálmodója” és szervezője, megvalósítója, művészeti vezetője. 2010-ben az ő kezdeményezésére magyar szépirodalmi könyvek gyűjtése indult Tolna megyében egy könyvtár alapításához Székelybő színmagyar településen, Erdélyben. Művészetét, életét meghatározza magyarsága, neveltetése és a szülőföld szeretete.