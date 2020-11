A hajformázó, amire mindig is vágytál

Mindegy, hogy szőke, vörös vagy barna, hogy egyenes vagy hullámos, hogy hosszú vagy rövid, hajunk formázása ugyanúgy önkifejezésünk eszköze, mint öltözködésünk. Akár ünnepi alkalomra, formális eseményre, akár különleges találkozóra, vagy csak egy szimpla munkanapra készülődünk, egy jól kiválasztott és megformázott frizurával igencsak feldobhatjuk megjelenésünket.

Míg egy átlagos hétköznapon inkább saját önbecsülésünk felturbózása miatt töltünk el hasznos perceket a tükör előtt, addig egy állásinterjúra, egy esküvőre, színházba vagy temetésre készülve nagyobb figyelmet kell fordítanunk hajviseletünk kiválasztására. Szerencsére a lehetőségek tárháza határtalan, hiszen a szög egyenestől kezdve, a lágy hullámokon át egészen a göndör fürtökig, bármilyenre formázhatjuk, eredeti hajtípusunktól függetlenül.

Biztos neked is megvan az érzés, amikor a fodrászodnál finom illatú, frissen formázott hajadban gyönyörködsz és arra gondolsz: bárcsak meg tudnám csinálni otthon is ilyenre! Mint mindenre, erre is van lehetőség!

Persze nem szívesen ügyetlenkedünk egyik kezünkben fésűvel, másikban a hajszárítóval, azon bánkódva, hogy nincs harmadik, negyedik, ötödik kezünk. Erre nincs is semmi szükség, hiszen ha van egy meleglevegős hajformázó fésűnk, simán elboldogulunk zabolázatlan tincseinkkel egymagunk is.

Működése rendkívül egyszerű: a hajkefe fejéből meleg levegőt fúj a hajszálakra, és ahogy fordítjuk, tekerjük vagy épp húzzuk, úgy formálódnak a tincseink. Hullámos haj kiegyenesítésére éppúgy tökéletes, mint egyenes haj hullámosítására, csak rajtad áll, hogyan használod. Rövid és hosszú hajon egyaránt látványos eredményt lehet elérni vele, három különböző fokozatának köszönhetően pedig a gyors szárítástól a kifinomult formázásig válogathatunk az opciók közül.

A Ballvin.hu-n akciósan juthatunk hozzá, rendkívül kedvező áron. Más dolgunk nincs, mint rendelni, hogy aztán újabbnál újabb frizurákkal kápráztassuk el környezetünket és magunkat minden áldott nap.