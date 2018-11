A mesterek már képzik a jövő szakembereit

Tíz szakmában összesen ötvenhárom mestert avatott a napokban a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

A tolnai Hámori étteremben tartott rendezvényen a közel száz résztvevőt – köztük dr. Lehőcz Reginát, a Tolna Megyei Kormányhivatal új főigazgatóját – dr. Fischer Sándor köszöntötte. A kamara elnöke egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a magas szintű képzést nyújtó mesterek a jövő kiváló szakembereit nevelik fel.

A mesteravató ünnepélyhez kapcsolódóan négy, kiemelkedő munkát végző elnökségi tag részesült elismerésben. Dr. Fischer Sándor lapunknak elmondta, hogy Cziczer János általános alelnök a MKIK magyar-orosz tagozata Paks szekciójának elnökségi tagja. Ezen tisztségében is jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy minél több vállalkozó kapcsolódjon be a Paks2 munkálataiba. Dr. Beréti Zsolt, a szolgáltató tagozat elnöke a KIK titkáraként dolgozott, majd vállalkozásba fogott. Szem előtt tartja a több lábon állást, cégei jól működnek és ma már egy kiépített hálózatot mondhat magáénak. Schattmann Csaba elnökségi tag már régóta könyvelő irodát vezet, munkáját minden esetben odaadással és pontosan látja el. Sebestyén Gyula elnökségi tag az elektromos szerelésekben tette le vállalkozói névjegyét, emellett a turizmus, lovas turizmus fejlesztésébe is hatékonyan bekapcsolódott.