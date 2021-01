A nemzetközi egyetemek élvonalában, kultúrfesztivállal fűszerezve – 2021-ben is Irány a PTE!

A Pécsi Tudományegyetem 10 karán 17 szakkollégiummal, 21 doktori iskolával és több mint 300 képzéssel várja a hallgatókat. De mi az a plusz, amiért mindenki pécsi akar lenni?

Az idei felvételi időszak megváltozott körülményei miatt online erősít az egyetem. Létrehozták az Irány a PTE! mobil applikációt, mely mind az Apple, mind a Google eszközeire telepíthető, elég csak rákeresni az elérhető alkalmazások között. Ennek legfontosabb célja, hogy informatív legyen – a közösségi média zajától elszigetelten, itt egy helyen megtalálható minden fontos hír, esemény, határidő, ami ahhoz kell, hogy valaki sikeresen a PTE hallgatójává válhasson.

A január 21-23-ig tartó 21. EDUCATIO Nemzetközi Szakkiállításon is várják a PTE iránt érdeklődőket, ahol a felmerülő kérdésekre is válaszolni tudnak az egyetem képviselői. Aki pedig jobban megismerné Pécset és környékét is, látogasson el az iranyapte.hu/ oldalra! Az egyedi, drónfelvételekre és gyönyörű látképekre épülő virtuális kiadvány olyan szép, hogy garantáltan mindenki a megyeszékhelyre szeretne látogatni, aki megnézi.

De az idei évben egy saját, és csak a Pécsi Tudományegyetemről és Pécsről szóló interaktív és szórakoztató programmal is készülnek a felvételizőknek. Január 25-29. között, az Irány a PTE! Kultúrfeszten belekóstolhat mindenki a pécsi egyetemi életbe, tájékozódhat a felvételivel kapcsolatban, podcast és kerekasztal-beszélgetések keretében ismerkedhet meg a PTE arcaival és 5 napon keresztül élheti át virtuálisan, hogy milyen pécsi egyetemistának lenni. Az esemény részleteiről bővebben: https://felveteli.pte.hu/kulturfeszt

De az egyetem a szülőkről sem feledkezik meg, hiszen az Irány a PTE! Kultúrfeszt programjai között is helyet kapott a szülői fórum, valamint állandó felületet kínálnak a tapasztalat- és véleménycserére a PTE szülők számára létrehozott Facebook-csoportjában. Emellett havi két alkalommal külön fogadóórán is feltehetik a szülők vagy leendő hallgatók a kérdéseiket. Ezeken az alkalmakon minden szak képviselteti magát, hogy első kézből kapjanak választ a továbbtanulás iránt érdeklődők.

Pécs a legjobb helyszín az egyetemi évekhez: élhető, szerethető, mediterrán hangulatú város, pezsgő diákélettel. Zene, sport, tánc, a kikapcsolódási lehetőségek tárháza széles, a csodálatos természeti környezetet kínáló Mecsek pedig kifogyhatatlan élményforrás. Nem véletlen, hogy a világ zöld egyetemeinek rangsorában a Pécsi Tudományegyetem lett a „legzöldebb” magyar egyetem.

A PTE világszínvonalú oktatásának köszönhetően az itt szerzett diploma piacképes. A hazai rangsorokban az egyik legmagasabbra értékelt oktatói gárda biztosítja a magas szintű oktatást, melynek köszönhetően, ma már húszezren tanulnak a PTE-n és a friss végzősök 96%-a ajánlja a most jelentkezőknek egykori egyetemét! A Pécsi Tudományegyetem egyedüli magyar vidéki felsőoktatási intézményként a legjobb 200 egyetem közé került a Times Higher Education idei nemzetközi rangsorában, a londoni Quacquarelli Symonds pedig a nemzetközi hallgatók kategóriájában a világ top 200 egyeteme közé sorolja a PTE-t.

Az egyetem nemzetközi kapcsolatai révén kinyílik a világ, hiszen nem csak ide érkeznek a világ minden tájáról, de a PTE diákjai is aktívak az Erasmus+ programban: több mint 500 egyetem képzései közül lehet válogatni, sőt az EDUC-hálózat tagjaként a diákok hat európai felsőoktatási intézmény virtuális campusára is bejárást nyernek, hogy tanuljanak vagy kutassanak. A Pécsi Tudományegyetemre érkező diákokat pedig számtalan egyetemi ösztöndíj is segíti, emellett felújított, modern kollégiumok várják a hallgatókat.

Így nyilvánvaló, hogy mindenki pécsi akar lenni!