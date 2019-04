A szakemberek ipari automatizálást tanulnak a CPH-nál

Nemcsak borban, hanem az iparban is jelentős tényező Szekszárd. Sokaknak talán újdonság, hogy a Tolle, a Samsonite, a Ferropatent, a BHG és több autóipari cég Pécsnél jelentősebb ipari környezetet teremtett ebben a térségben. Eszterbauer János nevét valószínűleg többen kötik Szekszárdon a jó borhoz, kevesen vannak tisztában azzal, hogy az egyik vállalkozása, a CPH Kft. is jelentős hazai ipari beszállító. És mint mondja, talán nem szerénytelenség azt állítani, hogy a CPH Kft. is értéket képvisel ebben a sorban, hiszen a vállalkozás élen jár az ipari automatizálásban.

Manapság az üzemekben egyre inkább automatizált gépek végzik a gyártási folyamatokat. A mind nagyobb munkaerőhiány miatt a cégvezetők nem mondhatnak le az ilyen irányú innovációról, mert lemaradnak a versenyben. Így a CPH-nak nemcsak 27 éves múltja van, hanem további biztató jövő előtt is áll.

A CPH Kft. vevőköre az ország legjelentősebb autó-, élelmiszer-, gyógyszeripari, energetikai és gépépítő cégeiből, sok száz ismert iparvállalatból áll. Közöttük van az Audi, a Paksi Atomerőmű, a Bonafarm, a Continental, a Denso, az Egis, a Harman, a Heineken, a Kométa, a Mizo, a Nitrogénművek, a Pick, a Suzuki, a Teva, a Tolle és a Videoton Asyst. Az impozáns névsorból kitűnik, hogy a szakemberek az ország egész területéről foglalkoztatják a CPH-t.

– A legmodernebb automatizálási és műszaki megoldások elsajátítása céljából Magyarország iparvállalatainak mérnökei, műszaki szakemberei rendszeresen vesznek részt cégünknél képzéseken, előadásokon, melyeket lassan két évtizede szervezünk Szekszárdon – mondta Eszterbauer János ügyvezető.

A kft. vezérléstechnikai alkatrészekkel, berendezésekkel kereskedik, célgépeket tervez, épít, és szaktanácsot ad, melléküzletágként pedig a cégnél működik a Kärcher takarítástechnika, amelyben ipari és lakossági érdekeltség is van. Ezt a tevékenységet viszont ez év májusában a Bor utcai székhelyről a belvárosba telepítik át, így jelenlegi telephelyükön megfelelő tér áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy a társaság fő profilját valóban huszonegyedik századi módon mutathassák be a fogadó térben. A robotok bemutatása nem szemfényvesztés lesz, hanem a valóság.

– Tevékenységünk speciális, kifejezetten szűkebb kört, az ipari automatizálás terüleén dolgozó mérnököket, szakembereket, beszerzőket érinti, így lakossági körben kevesebb jelentősége van a propagálásának. Marketing elsősorban a szakemberekkel való személyes kontaktusban, információátadásban, vevőlátogatásokban és a szekszárdi telephelyen rendszeresen szervezett oktatásokban, termék­ismertetőkben valósul meg. Márkaépítési célzattal megjelenünk még a szakembereknek szóló szaksajtóban, technikai magazinokban, illetve a technikai sportok szponzorálásában, hiszen azok közel állnak a műszaki emberek lelkéhez – mondta Eszterbauer János.

Most azonban egy beszélgetés arra indította Eszterbauer Jánost, hogy szűkebb környezetében is szóljon a CPH Kft. és általában azon vállalatok értékteremtő munkájáról, amely nemcsak anyagiakban mérhető, hiszen komoly szellemi tőkét, felhalmozott tudást jelent.