A vasút nem áll meg

Fejlődés és biztonság. Mindkét fogalom új értelmet kapott az elmúlt időszakban, hiszen a járványhelyzet világszinten kedvezőtlenül érintette a gazdaságot. A korábbi jól bevált megoldásokat felváltották a vészforgatókönyvek, a munkaadók körében elsődleges szempont lett az optimalizálás, a takarékosság, a túlélés. A folyamat azonnal átírta a munkaerő-piaci viszonyokat, sokan veszítették el korábban biztosnak hitt megélhetésüket. A vasút azonban nem állt meg, az ország legnagyobb foglalkoztatója jól vette az akadályokat, és hosszú távú céljainak megvalósításához várja az új munkatársak jelentkezését.

Számtalan felmérés eredménye arról tanúskodik, hogy az ember hétköznapi élete során leginkább biztonságra vágyik ahhoz, hogy kiegyensúlyozottnak és boldognak érezze magát. A biztonság a vasúttársaság életében is kiemelt jelentőséggel bír, de most ne elsősorban a közlekedésbiztonságra gondoljunk, amely értelemszerűen a működés alapvető eleme, sokkal inkább a foglalkoztatói biztonságra, amellyel a MÁV a pandémiás időszakban is megtartotta teljes munkavállalói állományát.

A vasúti közszolgáltatás kiegyensúlyozott biztosításához és a dinamikus fejlődéshez elengedhetetlen a meglévő munkatársak megtartása és a fejlődéssel párhuzamosan az új munkaerő bevonzása. Feladat pedig van bőven, hiszen a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében kitűzött célok teljesítéséhez a MÁV minden erőforrását maximális lendülettel kell, hogy mozgósítsa, a fizikai munkaköröktől a diplomás pozíciókig egyaránt, a teljes munkavállalói palettán. Hogy mihez is?

A MÁV 2030-ig tervezett stratégiája középpontjában a versenyképes vasút áll. Ahhoz, hogy a vasúttársaság a társadalmi-gazdasági kihívásokra megfelelően tudjon reagálni, innovatívnak kell lennie, amelyhez szüksége van a fiatalok tudására, lendületére, nyitottságára, és az idősebb generációk tapasztalatára is.

Vasutasnak lenni életforma

Ha egy vasutast kérdezünk arról, miért is jó a több mint 150 éves tradícióval büszkélkedő nagyvállalatnál dolgozni, nagy valószínűséggel két dolgot fog említeni először: a biztonságot és az összetartást. Sok munkatárs vállalat iránti elkötelezettsége erősödött meg még inkább a közelmúltban, amikor a biztos megélhetés tudata segítette át őket és családjukat a pandémia okozta bizonytalan élethelyzet nehézségein. Védelmi hálót nyújt a vasutasok legendás összetartása is, amely a szakmai kihívások során és a magánéletben is újra és újra bizonyítást nyer. A vasutasok számtalan esetben segítettek már egymásnak, így például betegség vagy baleset okozta krízishelyzetekben szervezett adománygyűjtések során több millió forinttal támogatták bajba jutott munkatársaikat.

A szakmai érvek mellett sem mehetünk el szó nélkül, hiszen a vállalatnál 150 évnyi, felbecsülhetetlen értékű szaktudás halmozódott fel. A cégcsoport tevékenységének összetettségéből adódóan elképzelhető a MÁV-on belüli teljes szakmaváltás is, ha valaki a munkája során egy másik területen is próbára tenné képességeit. A vasút országos szintű, sokoldalú, szinte minden létező munkakört felölelő tevékenysége mindenki számára biztos, hosszú távú megélhetést nyújthat kiszámítható munkaidővel és jövedelemmel, ezen felül szakmai karriert, amelyet akár már alapfokú végzettséggel is el lehet kezdeni.

Évtizedek óta a vállalatnál dolgozó munkatársainak, de az újonnan belépő fiatal pályakezdőinek elkötelezettségét is számtalan juttatással, célzott programmal és akcióval erősíti a MÁV. A hosszú távú foglalkoztatást elősegítő programok a munkavállalók folyamatos szakmai képzését, szállás biztosításával a munkavállalói mobilitás támogatását, az önkéntes munkavállalói mozgások lehetőségét is magukba foglalják. Felelős munkáltatóként a vasúttársaság elsődleges szempontja munkatársai számára a tervezhetőség, rugalmasság és biztonság, valamint a munkaidő-beosztás és munkafeltételek kialakítása által a munka-magánélet egyensúlyának fenntartása. Amennyiben a munkakör jellege lehetővé teszi az atipikus foglalkoztatás valamely formáját, igyekeznek az ilyen típusú igényeket figyelembe venni.

Pénz beszél

Az elhivatottság, a szakmai eltökéltség, a munkáltatói biztonság csak versenyképes jövedelemmel és juttatásokkal együtt lehet igazán vonzó. A MÁV széleskörű juttatási csomagjában 92.900 forint értékű SZÉP kártya étkezési utalványt biztosít, havonta önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást fizet, az év végén bruttó 350.000 forint hűségbónusszal köszöni meg munkatársai elkötelezettségét. A kollégáknak és közvetlen családtagjaiknak belföldön és külföldön is érvényesíthető utazási kedvezmények járnak. A MÁV által kínált pályakezdő bér (BA diploma esetén bruttó 340 ezer forint, MA diploma esetén bruttó 385 ezer forint) versenyképes a piacon. A vizsgaösztönző rendszer révén a kollégák a 60 órát meghaladó, hatósági vizsgával záruló alaptanfolyamok sikeres elvégzését követően egyszeri pénzjutalomban részesülnek, a tanfolyam szintjétől függően 40-90 ezer forint közötti összegben.

A MÁV az aktuális állásajánlataira a https://www.mav.hu/karrier oldalon várja leendő munkatársai jelentkezését.