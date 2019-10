Agykontroll tanfolyam Szekszárdon

Négynapos Agykontroll tanfolyam lesz november 9-10. és 16-17. között Szekszárdon. Alább olvasható egy kedvcsináló interjú az oktatóval, Baglyas Györggyel.

Novemberben agykontrolltanfolyamot tartasz a PTE Illyés Gyula Karán. A módszer már 29 éve ismert Magyarországon. Te hogyan kerültél kapcsolatba az agykontrollal?

B.Gy: Kerestem egy utat önmagamhoz. Egy hétköznapokban jól használható módszert az előrelépéshez. Nehéz helyzetben voltam az élet minden területén. Valamit muszáj volt lépnem. Egyetemistaként végeztem el életem leghasznosabb képzését, negyed éves hallgató voltam, épp a vizsgaidőszak előtt. A 4 napos Agykontrolltanfolyam meghatározó volt számomra. Azon túl, hogy maradandó élménnyel ajándékozott meg számos kiváló technikát is megtanultam, amit a hétköznapokban a mai napig használni tudok. A kurzus után egy héttel 5-ös szigorlattal bizonyított a módszer. Lett munkám, párkapcsolatom és ösztöndíjakat is nyertem. Meggyőző volt, hogy a relaxáció – mindenféle hitkérdés nélkül – ennyire megnyugtat, fizikailag is több lett az energiám.

Az agykontroll kifejezés mára beépült a köztudatba, egyre több ember szeretné átélni azt a hihetetlenül izgalmas fejlődést, amelyet az agykontroll nyújt. Szerinted mi a módszer legfőbb előnye?

B.Gy: Az egyszerűség. Az, hogy bárki elsajátíthatja és az élet kisebb-nagyobb kihívásaihoz eredményesen használhatja. Legyen szó stresszoldásról, egészségfejlesztésről vagy tanulásról.

Sokan hitetlenkednek azon, hogy egy 4 napos tanfolyamtól jobb lesz az életük. Mit gondolsz erről?

B.Gy: Szerintem attól lesz jobb az életünk, hogy jobbá akarjuk tenni. Nem az agykontrolltól. Egy módszer csak kapaszkodó a bizonytalan hétköznapokban. Normális hozzáállás, hogy szkeptikusak vagyunk. Tudományosan igazolt tény, hogy a módszer alapját jelentő relaxáció jótékonyan hat testünk egészségére. Ezentúl konkrét technikákat tanítok, például a hatékony tanuláshoz. Nehezen hihető sokaknak az is, hogy a migrén gyógyszer nélkül a legtöbb hallgatónál elmulasztható. A képzés első napja után ez többé nem lesz hitkérdés. Kérdezzük meg a már végzett 300.000 agykontrollost, hogy az elmúlt 29 évben Magyarországon mi mindent értek el! Ők igazolják a módszer eredményességét.

Hogy zajlik egy tanfolyam és mit lehet elsajátítani?

B.Gy: A két hétvégés képzésen interaktív előadásokon keresztül dolgozunk fel olyan témákat, mint a memóriajavítás, tanulási technikák, jó döntéshozatal, alvászavar megszüntetése, fájdalomkontroll, koncentráció- és egészség javítás, stressz kezelés, káros szokásoktól megszabadulás, intuíció fejlesztés. Mindegyik előadásrész 1-1,5 óra hosszú és közös relaxációval fejeződik be. A tananyagot színvonalas vetített előadással, érthető magyarázattal, tudományos háttérrel és sok hallgatói sikerrel hozom közelebb a résztvevőkhöz. Az előadásokon lehet kérdezni és játékos feladatokkal teremtek jó hangulatot. A képzés pedagógusoknak és egészségügyi szakdolgozóknak akkreditált.

Mi az eddigi legnagyobb eredmény, amit tapasztaltál?

B.Gy: A legdöbbenetesebb az, hogy az önbizalom és az életbe vetett hit visszatér. Nem gondoltam volna, hogy a negatív önértékelés ilyen sokak problémája. Főleg a fiatalok kérik ebben segítségemet, hogy életükben sikeresebbek lehessenek. Magyarul ki merjenek állni magukért. Persze kézzelfogható eredményt vár minden hallgató. Így a sikeres és nyugodt vizsgázást, a javuló memóriát és a hatékonyabb tanulást emelném ki. Ezen túl a függőségektől való megszabadulás és az intuíció jelentős fejlődése is hoz hosszú távú sikereket. Nagy számban jönnek egészségügyi problémával is hallgatók, olyanok akik szeretnének meggyógyulni. Ehhez természetesen először orvoshoz kell menni. Sokan érzik úgy, hogy maguk is tehetnének a gyógyulásukért és szeretnék megtanulni az öngyógyítás hatékony eszközeit.

Kinek ajánlod az agykontroll képzést?

B.Gy: Bárkinek, aki szeretne előrelépni az életben és hajlandó tenni boldogulásáért. Lényegében az élet minden területén kamatozik az itt szerzett tudás. Tanfolyam utáni tipikus visszajelzés ez: „Miért nem korábban szántam rá magam?” Rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki magunkból és körülményeinkből.

D.M.

Bővebb információ: www.elmefejlesztes.hu

Szekszárd, november 9-10., 16-17.

helyszín: PTE Illyés Gyula Kar, Szekszárd Rákóczi u. 1.

oktató: Baglyas György

Telefon: 06 74/528-300